[Comune Palermo] Dichiarazione Nicola Glorioso: ” Verde urbano e sicurezza, da anni ignorate le richieste dell’Ottava Circoscrizione”

«Quanto accaduto oggi in via Villafranca – dove rami di grandi dimensioni

si sono staccati, invadendo la carreggiata e mettendo a rischio pedoni e

motociclisti – è solo l’ultimo episodio che conferma lo stato di completo

abbandono in cui versa il verde pubblico in città. Nella stessa giornata,

un intero albero è crollato in via Houel.» Lo dichiara Nicola Glorioso in

qualità di Vicepresidente dell’Ottava Circoscrizione del Comune di Palermo,

denunciando ancora una volta l’assoluta inerzia da parte degli uffici

preposti e delle società partecipate incaricate della manutenzione

ordinaria. Non si tratta di fatti isolati, già con la Delibera n. 57 del 26

settembre 2022, da me proposta e approvata all’unanimità dal Consiglio di

Circoscrizione, era stata formalmente richiesta la potatura degli alberi

compresi tra via La Farina, via Sammartino, via Dante e via Libertà. Gli

alberi di via Villafranca, inclusi in quel perimetro, non sono mai stati

oggetto di alcun intervento, nonostante il chiaro mandato espresso da un

organo istituzionale democraticamente eletto. A ciò si aggiunge una cronica

assenza di manutenzione delle caditoie stradali. In occasione della recente

giornata di pioggia, le strade si sono trasformate in veri e propri fiumi,

con gravi allagamenti che hanno esposto cittadini e veicoli a pericoli

gravissimi. È evidente che la combinazione tra alberature trascurate e caditoie

ostruite rappresenta un rischio strutturale per l’intera città. Rivolgo

pertanto un nuovo e fermo appello agli Assessorati, agli uffici tecnici

comunali e alle società partecipate competenti, affinché si attivino

immediatamente per programmare un intervento urgente di potatura in tutte

le vie alberate e per predisporre la pulizia sistematica delle caditoie per

evitare allagamenti e conseguenze dannose in caso di pioggia.

I cittadini non possono più pagare con la loro sicurezza l’inerzia e la

disorganizzazione di chi è chiamato a garantire la manutenzione urbana di

base.

