[Comune Palermo] Collegio Corte dei Conti. Approvato Piano di riequilibrio del Comune. Dichiarazione di Lagalla e Alaimo

(AGENPARL) – Wed 18 June 2025 Oggi pomeriggio il Collegio della Corte dei Conti, riunito in camera di

consiglio, ha deliberato l’approvazione del Piano di riequilibrio del

Comune di Palermo.

“È con grande soddisfazione che accogliamo la notizia della delibera di

approvazione del Piano di riequilibrio del Comune di Palermo da parte del

Collegio della Corte dei Conti, riunito oggi in Camera di consiglio a

seguito del mio intervento in occasione dell’udienza della Sezione di

controllo. Un esito che certifica il grande sforzo di questa

amministrazione comunale nel percorso di risanamento dei conti, partito

dalla difficile situazione organizzativa ed economico-finanziaria ereditata

dalla stessa amministrazione all’atto dell’avvio della corrente

consiliatura.

Il pronunciamento di oggi della Corte dei Conti premia la scelta

dell’amministrazione che nel giugno 2022 ha fin da subito imboccato la

strada per evitare che si dichiarasse il dissesto dell’Ente, un’onta che

sarebbe stata insopportabile per la città. Il difficile percorso intrapreso

di risanamento dei conti, grazie anche al Consiglio comunale, e partito da

un ulteriore disavanzo tecnico di oltre 307 milioni emerso nel rendiconto

del 2019, ha contemplato anche una profonda revisione del Piano di

riequilibrio proposto ma mai definitivamente consacrato dalla precedente

amministrazione, dato che l’originaria formulazione prevedeva

un’intollerabile pressione fiscale a carico dei cittadini, soprattutto sul

versante dell’addizionale Irpef, del, tutto sterilizzata dall’attuale

governo della città.

Tante le misure adottate da questa amministrazione che hanno portato più

che a dimezzare il disavanzo complessivo del Comune, a un aumento delle

riscossioni, a un rendiconto di gestione capace di esporre già da due anni

avanzo di amministrazione e, non ultimo, a un nuovo rapporto con le società

partecipate, basato su una più organica, rigorosa e trasparente azione di

sorveglianza economica e funzionale.

Tutti risultati tangibili, concreti e verificabili che assumono particolare

rilevanza, se rapportati al contesto di grande incertezza che è

temporalmente coinciso con la fase di passaggio tra la precedente e

l’attuale governance e con la oggettiva complessità della situazione

finanziaria e gestionale dell’Ente. Un’incertezza che oggi si è trasformata

in maggiore fiducia nel futuro del Comune e delle sue azioni che devono

mirare a un costante aumento degli standard di efficienza a beneficio dei

cittadini”.

Questa la dichiarazione del sindaco Roberto Lagalla.

Per l’assessore al Bilancio, Brigida Alaimo:

“L’esito del Collegio della Corte dei Conti è non solo un risultato

importante che testimonia il grande lavoro svolto dal Comune per risanare i

conti dell’Ente, ma una spinta che ci porta a guarda con ancora più fiducia

al futuro di questa città. Quello dell’assessorato al Bilancio e al

Controllo analogo delle Partecipate è stato un lavoro intenso, iniziato con

grande determinazione da chi mi ha preceduto, l’Onorevole Carolina Varchi,