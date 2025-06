(AGENPARL) - Roma, 17 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 17 June 2025 Sanità, Osnato (FdI): pubblico e privato sono complementari, servizi siano priorità

“Ai cittadini non interessa la proprietà delle strutture, se pubbliche o private; quello che giustamente preme loro è avere un servizio di qualità, in grado di garantire assistenza ovunque ce ne sia bisogno, senza sprechi ma allo stesso tempo garantendo il più ampio accesso alle cure. E per ottenere questo bisogna fare squadra”. Lo ha dichiarato Marco Osnato – presidente della Commissione Finanze della Camera e responsabile economico di Fratelli d’Italia – intervenendo al convegno organizzato questa mattina a Roma dall’Associazione italiana ospedalità privata (Aiop). “Troppo spesso abbiamo visto fare campagna elettorale su presunti record nelle risorse destinate al Fondo sanitario nazionale, che in realtà hanno raggiunto il massimo storico grazie al Governo Meloni, e presunte inefficienze di un sistema che, a dispetto dei tanti problemi, riesce ancora a difendere l’universalità del servizio proprio in virtù della complementarità tra i diversi attori, capaci di collaborare e integrarsi”, ha aggiunto l’esponente di FdI. “I recenti interventi per il taglio delle liste d’attesa, come anche l’importante ddl sulle prestazioni sanitarie che sarà in Aula la prossima settimana, confermano che nessuno più di questo esecutivo è alleato del Ssn e dei suoi operatori, dunque dei pazienti. Il sistema salute ha bisogno non di slogan fondati su un’impostazione dogmatica, ma di soluzioni concrete in grado di valorizzare ogni professionalità”, ha concluso Osnato.

