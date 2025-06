INVITO – CONFERENZA STAMPA 18 GIUGNO ORE 11

(AGENPARL) - Roma, 17 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 17 June 2025 *INVITO*

*presentazione disegno di legge*

*“Novità per i nuovi nati: iscrizione a forme di previdenza complementare”*

La *Regione autonoma **Trentino-Alto Adige/Südtirol* si conferma

all’avanguardia nel campo del welfare.

La nuova legge prevede un *contributo economico a favore di ogni nuovo

nato, adottato o affidato*, per incentivare l’apertura di un fondo di

previdenza complementare intestato al minore.

*Mercoledì 18 giugno ore 11.00*

*Sala giunta regionale *

*Palazzo della Regione – Trento*

*(ingresso da Piazza Dante)*

*Intervengono:*

*Arno Kompatscher*

Presidente della Regione autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol

*Carlo Daldoss*

Assessore regionale previdenza

*Stefania Tomazzoni*

Direttrice d’ufficio presso Ufficio per la previdenza sociale e per

l’ordinamento delle APSP

Le colleghe e i

colleghi giornalisti sono invitati a partecipare*

Saluti

ufficio stampa Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol

0461/201200

