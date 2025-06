Europei Genova 2025 – Dream Team, la storia continua: fiorettiste ancora d’oro! Splendido argento degli sciabolatori azzurri

(AGENPARL) - Roma, 17 Giugno 2025

D’ORO! SPLENDIDO ARGENTO DEGLI SCIABOLATORI AZZURRI. L’ITALIA VOLA A

QUOTA 9 MEDAGLIE

GENOVA – Il trionfo del Dream Team del fioretto femminile, l’argento che

splende con la squadra di sciabola maschile. Due medaglie e tante

emozioni per la scherma italiana nella quarta giornata dei Campionati

Europei Genova 2025. Le fiorettiste, Arianna Errigo Martina Batini, Anna

Cristino e Alice Volpi battono in finale la Francia e regalano

all’Italia la seconda medaglia d’oro della kermesse continentale in

casa, in una giornata bellissima anche per il secondo posto degli

sciabolatori Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri e Pietro Torre,

che cedono solo nell’ultimo atto all’Ungheria. La delegazione azzurra

vola così a quota nove medaglie, quando mancano ancora due giorni al

termine dell’Europeo in Liguria.

La storia continua con il Dream Team del fioretto femminile italiano.

Arianna Errigo e Martina Batini, due mamme pluri-decorate, l’iridata in

carica Alice Volpi e la debuttante Anna Cristino sono campionesse

d’Europa, dopo una finale col brivido, vissuta tra mille emozioni e

vinta sulla Francia, la rivale di sempre, all’ultimo respiro e

all’ultima stoccata.

Il team azzurro, testa di serie numero 1, ha debuttato contro la

Germania nei quarti di finale, soffrendo, lottando e riuscendo a

spuntarla con il risultato di 45-42. D’autorità, dominatrici

dell’assalto dall’alba al tramonto, le fiorettiste del CT Simone Vanni

hanno poi battuto per 45-29 la Spagna in semifinale, conquistando così

il pass per l’ultimo atto contro la Francia. Nel match per l’oro,

l’Italia ha condotto nel punteggio sin dall’inizio ma nelle ultime

frazioni le transalpine sono riuscite a rientrare fino a sorpassare a

pochi secondi dallo scadere. Arianna Errigo è riuscita in extremis a

riportarsi sul 37-37, e così il titolo europeo si è deciso al minuto

supplementare, dove l’olimpionica azzurra ha piazzato il colpo del 38-37

che è valso alle fiorettiste italiane il 16° oro della storia

all’Europeo, da un’edizione in casa a un’altra, da Bolzano 1999 a Genova

2025. Per il Dream Team è il quarto trionfo continentale consecutivo

(dopo Antalya 2022, Cracovia 2023 e Basilea 2024).

Luccica d’argento la sciabola maschile. Esaltante il cammino degli

sciabolatori azzurri che nei quarti di finale, dopo un avvio durissimo,

hanno avuto la forza di rimontare la Germania, battendola con il

punteggio di 45-38. Con lo stesso entusiasmo, da squadra compatta, in

grado d’alternare tutti i quattro elementi in pedana, la formazione del

Commissario tecnico Andrea Terenzio ha superato la Francia in semifinale

per 45-42, ottenendo così l’accesso alla finalissima. Nell’assalto per

l’oro, opposti all’Ungheria, gli azzurri hanno tenuto testa nella prima

parte del match ai forti magiari campioni del mondo in carica, cedendo

solo nelle battute conclusive con il risultato di 45-35. Una prova di

forza, questo secondo posto, per l’Italia degli sciabolatori che torna

sul podio di una grande kermesse internazionale a due anni esatti di

distanza dall’argento dei Giochi Europei di Cracovia 2023, uscendo tra

gli applausi del pubblico di Genova.

Domani, nella quinta giornata dei Campionati Europei Assoluti Genova

2025, il programma delle gare a squadre prosegue con la spada maschile e

la sciabola femminile. Per l’Italia del CT Dario Chiadò in pedana gli

spadisti Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Andrea Santarelli e Gianpaolo

Buzzacchino. Debutto negli ottavi di finale (alle ore 10.20) contro la

vincente di Estonia-Lussemburgo.

Il quartetto delle sciabolatrici del Commissario tecnico Andrea Aquili,

invece, sarà composto da Michela Battiston, Chiara Mormile, Manuela

Spica e Mariella Viale. Esordio negli ottavi (ore 11.40) contro la

selezione degli Atleti Neutrali. Finali – prima per il bronzo e poi per

l’oro – in diretta dalle ore 15.30 su RAI Sport e Sky Sport.

CAMPIONATI EUROPEI GENOVA 2025 FIORETTO FEMMINILE A SQUADRE – GENOVA, 17

GIUGNO 2025

Qui i risultati [1]

Classifica: 1. ITALIA (Martina Batini,. Anna Cristino, Arianna Errigo,

Alice Volpi), 2. Francia, 3. Spagna, 4. Polonia

Finale

ITALIA b. Francia 38-37

Semifinali

ITALIA b. Spagna 45-29

Quarti di finale

ITALIA b. Germania 45-42

CAMPIONATI EUROPEI GENOVA 2025 SCIABOLA MASCHILE A SQUADRE – GENOVA, 17

GIUGNO 2025

Qui i risultati [2]

Classifica: 1. Ungheria, ITALIA (Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo

Neri, Pietro Torre), 3. Ain, 4. Francia

Finale

Ungheria b. ITALIA 45-35

Semifinali

ITALIA b. Francia 45-42

Quarti di finale

ITALIA b. Germania 45-38

LE IMMAGINI VIDEO

https://we.tl/t-RdFZVwOuzB

