Dichiarazione vescovo Tardelli

(AGENPARL) - Roma, 17 Giugno 2025

​

PISTOIA – 17/6/2025 In merito alle dichiarazioni apparse sulla stampa locale relativamente alle situazioni pastorali di alcune parrocchie, il vescovo Tardelli ha dichiarato:

«L’assegnazione del ministero di parroco a un sacerdote è esclusiva competenza del vescovo. Per questo ritengo completamente fuori dalla realtà, e oltretutto censurabile e fuori dallo spirito ecclesiale, sia in riferimento a don Massimo Biancalani come a qualsiasi altro parroco, ogni tentativo fatto per imporre al vescovo scelte relative ai parroci. Tale scelta viene effettuata con carità e discernimento e non segue, e non è subordinata, e mai lo sarà, a piccole logiche politiche o a polemiche di basso livello».