CS FISH: UN GRAZIE AI NOSTRI STUDENTI E STUDENTESSE E ALLE LORO FAMIGLIE

(AGENPARL) - Roma, 17 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 17 June 2025 Gen. le collega,

tra gli studenti che si apprestano a sostenere l’esame di Stato ci sono anche studenti con disabilità. A loro FISH desidera rivolgere un pensiero per aver affrontato questo percorso con impegno, passione e determinazione. Un percorso segnato da ostacoli che altri non hanno dovuto affrontare: barriere, non solo fisiche ma anche culturali, difficoltà comunicative, fatiche quotidiane, incomprensioni e talvolta solitudini.

Di seguito il comunicato stampa.

COMUNICATO STAMPA

FISH: UN GRAZIE AI NOSTRI STUDENTI E STUDENTESSE E ALLE LORO FAMIGLIE

Roma, 17 giugno – Con la chiusura dell’anno scolastico, la FISH desidera rivolgere un pensiero agli studenti con disabilità che hanno affrontato questo percorso con impegno, passione e determinazione. Un percorso segnato da ostacoli che altri non hanno dovuto affrontare: barriere, non solo fisiche ma anche culturali, difficoltà comunicative, fatiche quotidiane, incomprensioni e talvolta solitudini.

Un ringraziamento va anche alle famiglie, che hanno supportato gli studenti. E al personale scolastico, per la professionalità profusa nell’inclusione. L’esame di Stato è anche un riconoscimento del valore che questi percorsi hanno avuto per tutta la scuola: perché l’inclusione non è un favore, è una ricchezza per l’intera comunità educativa. Continueremo a vigilare, proporre e sollecitare soluzioni concrete. Perché ogni ragazza e ogni ragazzo con disabilità possa contare su una scuola capace di ascoltare, accogliere, costruire. Una scuola dove nessuno resti indietro.

“L’esame di Stato è un momento di passaggio, ma non definisce chi siete: il vostro valore, le vostre capacità, la vostra unicità vanno ben oltre una prova scritta od orale. Siate orgogliosi di ciò che avete raggiunto, e guardate avanti con fiducia. Il futuro vi aspetta, e siamo certi che, con la stessa tenacia dimostrata finora, saprete affrontarlo con successo”. A dirlo il presidente FISH, Vincenzo Falabella.

Cordialmente,

Ciro Oliviero

Responsabile comunicazione FISH – Ets

Federazione italiana per i diritti delle persone con disabilità e famiglie

Via Guidubaldo del Monte 61 – 00197 Roma