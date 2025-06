(AGENPARL) - Roma, 17 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 17 June 2025 Cortona, è in arrivo una nuova edizione di «Sport sotto le stelle». Samuele Angori testimonial dell’evento

Venerdì 20 giugno una serata dedicata a persone e realtà che si contraddistinguono per l’impegno. Concerto gratuito degli Auch

È in arrivo una nuova edizione di «Sport sotto le stelle», la manifestazione torna venerdì 20 giugno con inaugurazione alle 18 in piazza Sergardi. Testimonial d’eccezione è Samuele Angori, giocatore cortonese del Pisa, squadra neopromossa in Serie A. Angori ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione, questo martedì 17 giugno, in piazza Sergardi. Erano presenti i rappresentanti degli enti coinvolti, delle associazioni che collaborano alla realizzazione della manifestazione e tanti fra i componenti del mondo sportivo locale.

Le attività interesseranno il centro di Camucia in via Lauretana, Ipogeo, XXV Aprile, 24 maggio, Sandrelli, oltre a viale Regina Elena, parco del Rondò e giardini della Pinetina. Protagoniste saranno le associazioni sportive con i loro stand e le esibizioni. Spazio anche al terzo settore con la presenza delle realtà che operano nel sociale, a disposizione per informazioni sulle rispettive linee d’azione. Grazie alla collaborazione con i commercianti, venerdì sera Camucia proporrà anche la possibilità, approfittare dei numerosi locali, anche di esperienze di shopping nelle attività che aderiranno all’apertura prolungata.

A «Sport sotto le stelle» non mancheranno momenti culturali, come le letture e i laboratori per bambini nella biblioteca di via Sandrelli, la visita guidata al Tumulo etrusco di Camucia e le «Olimpiadi antiche» organizzate da Aion Cultura. Spazio anche alle eccellenze enogastronomiche grazie all’Oleoacademia Eleiva cortonensis, ma anche ai mercatini e al cibo di strada a cura della Proloco di Camucia.

La serata culmina con le premiazioni agli sportivi e alle realtà locali per i risultati conseguiti alle ore 21 e a seguire con il concerto degli «All you can hit – Auch», evento a ingresso libero in piazza Sergardi.

«Sport sotto le stelle» è organizzato dal Comune di Cortona con il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Arezzo, Coni e Cip, la collaborazione di Confcommercio e Confesercenti, il contributo di Banca Popolare di Cortona e la partecipazione delle scuole. La manifestazione fa parte degli eventi in cui si articola il progetto «Stars: Sport territorio appartenenze rete sociale» presentato dal Comune di Cortona con riferimento al bando Pr Fse + 2021-2027 – Priorità 3 «Inclusione Sociale» – Attività 3.k.1.

