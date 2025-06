(AGENPARL) - Roma, 17 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 17 June 2025 Chieti, 17 giugno 2025

COMUNICATO STAMPA

Neolaureato e Ricercatrice della “d’Annunzio” in evidenza

al Premio Recipharm 2024 in occasione del 64° Simposio AFI

Uno studente laureato presso il Dipartimento di Farmacia dell’Università degli Studi

“Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, si è messo in evidenza con la sua tesi di laurea

al 64° Simposio AFI-Associazione Farmaceutici Industria, svoltosi a Rimini, nei giorni

scorsi. In tale occasione, infatti, si è tenuta la cerimonia ufficiale di consegna del “Premio

Recipharm”, destinato alle due migliori tesi di laurea dal titolo “Progettazione e Qualifica

di Ambienti Farmaceutici Controllati”. Tra i vincitori dell’edizione 2024, figura il dottor

Stefano Chiarini, laureato in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche presso il Dipartimento

di Farmacia della “d’Annunzio”. La sua tesi è stata elaborata sotto la supervisione del

professor Antonio Di Stefano in collaborazione con “ACS Dobfar” di Teramo, nella

persona del dottor Fabrizio Volpiani, correlatore esterno. Durante la cerimonia è stata

inoltre conferita una menzione speciale alla dottoressa Lisa Marinelli, docente di

“Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali e dei prodotti per il benessere e

per la salute” presso il Dipartimento di Farmacia della “d’Annunzio”, per l’elevata qualità

del contributo presentato nella sessione scientifica.

“È per me motivo di grande soddisfazione – dichiara il professor Antonio Di Stefano,

docente di Tecnologia Farmaceutica e Normativa dei Medicinali nonché Direttore del

Master di II livello in “Technology Transfer Farmaceutico” presso il Dipartimento di

Farmacia dell’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara – vedere riconosciuto

l’impegno e la qualità del lavoro svolto da uno studente del nostro Ateneo. La sinergia

tra università e industria – sottolinea il professor Di Stefano -, rappresentata in questo

caso dalla proficua collaborazione con ACS Dobfar, si conferma strategica per la

formazione di giovani professionisti altamente competenti. Un sentito ringraziamento conclude il professo Di Stefano – va a Recipharm e all’AFI-Associazione Farmaceutici

Industria per il continuo sostegno alla ricerca e ai giovani talenti del settore

farmaceutico”.

Il Responsabile dell’Ufficio Stampa

Maurizio Adezio

SR/MA