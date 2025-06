Aun 17 giu. 025 (Pag 3)

(AGENPARL) - Roma, 17 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 17 June 2025 *Massimiliano Marianelli è il nuovo Rettore dell’Università degli Studi di

Perugia. La Presidente Proietti: “Con la sua guida un’Università sempre più

protagonista dello sviluppo scientifico, culturale e civile dell’Umbria”*

(Aun) – Perugia, 17 giu 2025 – È Massimiliano Marianelli il nuovo Magnifico

Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, ordinario di Storia della

Filosofia e attuale direttore del Dipartimento di Filosofia, Scienze

Sociali, Umane e della Formazione.

La Regione Umbria accoglie con grande attenzione e stima la nomina del neo

Rettore già membro del Senato Accademico e promotore di importanti accordi

con atenei europei e sudamericani, è stato anche presidente del Presidio

della qualità di Ateneo e coordinatore di progetti legati all’economia

civile e alla sostenibilità.

Il suo impegno nella promozione delle relazioni ne caratterizza l’approccio

basato sul confronto, oggi sempre più essenziale anche nell’ambito della

formazione universitaria.

A esprimere le congratulazioni della Giunta regionale è la Presidente della

Regione Umbria, Stefania Proietti, che sottolinea il valore dell’Università

come motore di crescita e innovazione per il territorio:

“Rivolgo al nuovo Rettore Massimiliano Marianelli i migliori auguri di buon

lavoro a nome di tutta la Regione Umbria. La nostra Università è

un’istituzione cardine, un luogo in cui si formano i talenti e si

costruisce il pensiero critico necessario ad affrontare le grandi sfide del

nostro tempo. La nostra Università ha oggi il compito di rafforzare la

propria missione pubblica, valorizzando l’eccellenza della didattica, della

ricerca e del trasferimento tecnologico. In Marianelli riconosciamo una

figura capace di guidare questo processo, valorizzando i saperi e creando

connessioni sempre più forti tra il mondo accademico, il tessuto produttivo

e la pubblica amministrazione”.

La Presidente ha sottolineato alcune priorità condivise su cui la Regione è

pronta a collaborare con il nuovo Rettore: orientamento e formazione dei

giovani, ricerca applicata, supporto all’internazionalizzazione, sanità e

medicina territoriale, politiche abitative e sostenibilità dei campus,

transizione digitale e ambientale.

“Ci attende un lavoro comune per rendere sempre più attrattiva e

internazionale l’Università di Perugia – ha aggiunto Proietti – con un

impegno condiviso per trattenere i nostri giovani, attrarre nuovi studenti

e rafforzare il legame tra sapere e territorio. L’Università è una casa

aperta alle idee e al futuro: costruiremo insieme percorsi di crescita che

abbiano al centro il valore della conoscenza come bene pubblico.

L’Università di Perugia è un pilastro della nostra strategia regionale e

con la nuova governance vogliamo affrontare insieme i nodi strategici del

diritto allo studio, della formazione post-laurea e dell’occupabilità

giovanile”.

La Regione Umbria esprime inoltre un sentito ringraziamento al Rettore

uscente, Maurizio Oliviero, per il lavoro svolto in questi anni, segnati da

grandi trasformazioni e sfide.

Nel salutare il Rettore uscente, Maurizio Oliviero, la Presidente ha

espresso gratitudine per il lavoro svolto in anni complessi e decisivi per

l’Ateneo:

“A lui va il nostro ringraziamento più sentito, ha guidato l’Università in

una delle fasi più difficili della storia recente, affrontando l’emergenza

pandemica e contribuendo alla digitalizzazione e internazionalizzazione

dell’offerta formativa. Ha valorizzato il ruolo sociale dell’Ateneo,

rendendolo protagonista di numerose iniziative internazionali, in

collaborazione con il territorio e con la Regione. Oliviero in questi anni

ha portato avanti una visione moderna dell’Ateneo, investendo in

infrastrutture, riforme organizzative, nuove lauree professionalizzanti e

relazioni internazionali. Ha rafforzato la rete dei Dipartimenti con il

territorio, contribuendo anche alla nascita di nuove progettualità

condivise con la Regione”.

