(ACON) ISTRUZIONE. FASIOLO (PD): UTE CENTRALI NELL’INVECCHIAMENTO ATTIVO

(AGENPARL) - Roma, 17 Giugno 2025

(ACON) Trieste, 17 giu – "A fronte di una popolazione anziana

in continua e forte crescita, diventa sempre pi? importante il

ruolo che rivestono realt? come l’Universit? della terza et? e

della libera et?, centrali nello sviluppo dell’invecchiamento

attivo”.

Lo afferma, in una nota, la consigliera regionale Laura Fasiolo

(Pd) a margine della seduta del Comitato per la legislazione, il

controllo e la valutazione, presieduto da Nicola Conficoni (Pd),

allargato alla VI Commissione, e riunito per l’esame della

relazione sugli interventi a sostegno delle Universit? della

terza et? e della libera et?.

Nel suo intervento in commissione, Fasiolo ha sottolineato la

“positivit? dei significativi contributi per tutta la realt?

regionale, in quanto concorrono alle spese per promuovere

l’attivit? didattica e istituzionale, creando opportunit? per gli

anziani e per un loro sano invecchiamento. Questo – ha detto

ancora – permette loro di fuggire da forme di isolamento e

promuovere, all’interno di programmi europei e internazionali,

percorsi di sviluppo della creativit? e di trasferimento di