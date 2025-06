(AGENPARL) - Roma, 16 Giugno 2025

SICUREZZA. DE CORATO (FDI): DL SOLO PRIMO PASSO, ALTRE MISURE PER PIU' TUTELA AGENTI

“Ha un bel coraggio il segretario generale del sindacato di polizia Silp Cgil, Pietro Colapietro, nell’accusare e incolpare il governo Meloni per aver raddoppiato l’anticipo delle spese legali per gli agenti delle forze dell’ordine che si trovano indagati. La misura, contenuta nel dl Sicurezza, rappresenta un sostegno fondamentale per quegli uomini e quelle donne in divisa che vengono indagati per fatti accaduti durante il servizio. Le accuse di Colapietro fanno ridere: Fratelli d’Italia e il governo Meloni hanno raddoppiato la cifra di copertura legale per ogni fase del procedimento. Il Pd e la sinistra non hanno fatto nulla in tal senso, anzi fosse per loro ora i nostri agenti in divisa potrebbero contare soltanto della metà della soglia attuale. Sappiamo, comunque, che si tratta solo di un primo passo e per questo stiamo studiando delle norme che tutelino gli agenti che si trovino in queste situazioni. Nei prossimi giorni presenteremo delle norme a loro tutela. Vogliamo andare oltre il dl Sicurezza perché riteniamo vergognoso che i due poliziotti che hanno fermato i delinquenti che hanno assassinato il brigadiere capo Carlo Legrottaglie in Puglia siano stati indagati. Fratelli d’Italia è e sarà sempre dalla parte delle forze dell’ordine”. Lo ha detto il vicepresidente della commissione Affari Costituzionali della Camera Riccardo De Corato, di Fratelli d’Italia.

