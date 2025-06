(AGENPARL) - Roma, 16 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 16 June 2025 LE FIGARO. URZI’ (FDI): MELONI ESEMPIO DI STABILITA’ GOVERNATIVA PER LA FRANCIA

“Quello di Le Figaro, che dedica l’ultimo numero del suo magazine a Giorgia Meloni, descritta come esempio per la destra francese e modello di stabilità governativa, è un riconoscimento per un lavoro di sostanza e di accreditamento internazionale svolto con fiera tenacia dal premier, che rende onore all’Italia intera e costituisce un potente cambio di rotta della percezione, anche da parte della stampa estera, della nostra Nazione rispetto al passato. Il governo Meloni, al contrario di quelli precedenti, frutto di alchimie di potere, nasce da un voto popolare ed è quindi il primo governo voluto dai cittadini ad assurgere a modello anche per la destra francese. Ad essere riconosciuta è la visione politica ancorata ai valori tradizionali ma proiettata con lucidità e pragmatismo al futuro. Le Figaro descrive Meloni come una donna di “destra, cattolica e liberale” e concentra in questo perimetro quella che definisce “la ragione di un successo”, corredando la copertina con una immagine istituzionale del leader del governo italiano mostrata come esempio per una proiezione anche francese e internazionale di destra di governo. Ce n’è di cui andare orgogliosi”. Lo dichiara in una nota il deputato Alessandro Urzì, capogruppo di Fratelli D’Italia in Commissione Affari Costituzionali.

