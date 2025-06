CS. PUGLIA, ANAS: PER INCIDENTE, CARREGGIATA CHIUSA TEMPORANEAMENTE AL TRAFFICO, SULLA SS 16 “ADRIATICA” A POLIGNANO A MARE (BARI)

(AGENPARL) - Roma, 16 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 16 June 2025 PUGLIA, ANAS: PER INCIDENTE, CARREGGIATA CHIUSA TEMPORANEAMENTE AL TRAFFICO, SULLA SS 16 “ADRIATICA” A POLIGNANO A MARE (BARI)

In direzione nord

Bari, 16 giugno 2025

Carreggiata temporaneamente chiusa al traffico in direzione nord, a causa di un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 16 “Adriatica” al km 834,500, a Polignano a Mare (Bari).

Uscita obbligatoria al km 835, 500 e rientro al km 834,000. Sono state istituite deviazioni in loco.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.