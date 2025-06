(ARC) Infrastrutture: Amirante, Porto Trieste strategico per rete Imec

(AGENPARL) - Roma, 16 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 16 June 2025 L’assessore al ministero degli Esteri per un incontro sulla nuova

Via del cotone tra India-Medio oriente-Europa

Pordenone, 16 giu – “Il Porto di Trieste, insieme al sistema

logistico integrato di retroporto del Friuli Venezia Giulia, ha

tutte le caratteristiche per candidarsi come uno degli approdi

europei del sistema di corridoi Imec, la nuova “via del cotone”

tra India, Medio Oriente ed Europa, inserendosi in una rete

infrastrutturale di valore strategico internazionale”.

Lo ha detto questa sera l’assessore regionale alle Infrastrutture

e Territorio, Cristina Amirante, a margine della riunione

preliminare tenutasi al ministero degli Affari esteri, dedicata

allo sviluppo del progetto Imec, il nuovo sistema di corridoi

economici e infrastrutturali che punta a collegare l’India, il

Golfo Persico, il Medio Oriente e l’Europa attraverso reti

ferroviarie e portuali integrate.

“Il progetto Imec – ha sottolineato Amirante – si configura come

una grande infrastruttura logistica e commerciale che valorizza

anche i tracciati esistenti, come il Canale di Suez, e mira a

rafforzare la connettivit? tra le sponde dell’oceano Indiano e

l’Europa. In questo scenario, Trieste rappresenta un nodo

naturale di approdo europeo, grazie alla sua posizione

geografica, al ruolo di primo porto dell’Adriatico e agli

importanti investimenti infrastrutturali in corso”.

L’assessore ha ricordato che il Porto di Trieste pu? contare su

una piattaforma logistica di retroporto gi? pienamente operativa,

su connessioni ferroviarie consolidate con l’Europa

nord-orientale e balcanica, nonch? su strumenti competitivi come

il porto franco e la Zona logistica semplificata, che rafforzano

la sua attrattivit? per gli operatori internazionali.

“Inserire Trieste all’interno della rete Imec – ha evidenziato

l’assessore – significherebbe valorizzare un’infrastruttura che

gi? oggi dialoga efficacemente in particolare con i mercati del

Nord e del centro Europa e che pu? offrire un accesso diretto e

sostenibile ai flussi di merci provenienti dal subcontinente

indiano e dal Medio Oriente”.

“Si tratta – ha concluso l’assessore – di un’opportunit? storica

non solo per il Porto di Trieste, ma per l’intero sistema

logistico regionale. La Regione ? pronta a lavorare in sinergia

con il Governo nazionale e gli attori internazionali per favorire

questo processo e coglierne pienamente i benefici”.

ARC/LIS/al

162024 GIU 25