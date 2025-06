[acspro] [CRUmbria-News] “Stato di attuazione della legge sulla valorizzazione della birra artigianale e agricola”

(AGENPARL) - Roma, 16 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 16 June 2025 La relazione illustrata dall’assessore regionale Simona Meloni al Comitato

per il controllo e la valutazione

(Acs) Perugia, 16 giugno 2025 – Il Comitato per il controllo e la valutazione

dell’Assemblea legislativa, presieduto da Andrea Romizi, ha discusso oggi

la relazione sullo “Stato di attuazione della legge sulla valorizzazione

della birra artigianale e agricola” nell’anno 2024, illustrata ai

consiglieri regionali dall’assessore Simona Meloni.

GLI OBIETTIVI. La legge regionale n. 11/2023 “Misure per la valorizzazione

e promozione della birra artigianale ed agricola” è entrata in vigore il 9

gennaio 2024 (nella precedente legislatura) ed ha l’obiettivo di promuovere

la produzione di birra artigianale e agricola attraverso varie azioni tra

cui: sostenere i processi di lavorazione; valorizzare la coltivazione e la

filiera regionale delle materie prime necessarie per il processo brassicolo;

valorizzare la professionalità degli operatori; supportare lo sviluppo e la

conoscibilità sul mercato nazionale e internazionale; incentivare la

produzione di birra artigianale e agricola. Prevede inoltre l’istituzione

della ‘Giornata della birra artigianale e agricola dell’Umbria’ e della

‘Fiera della birra artigianale e agricola’ da tenersi a rotazione in

diversi territori della regione e, per tutte le attività, la collaborazione

con Camera di Commercio e Centro di ricerca per l’eccellenza della birra

(Cerb). Per gli anni 2023, 2024 e 2025 la legge autorizzava la spesa di

100mila euro annui.

LE ATTIVITÀ svolte nel 2024. Dopo una ricognizione dei birrifici operanti in

Umbria, è stata avviato un primo momento di confronto partecipativo che ha

coinvolto Camera di Commercio, BANAB, Parco 3A e associazioni di categoria. A

seguito dei confronti partecipativi e considerati i tempi necessari per la

realizzazione, è stato deciso per il primo anno di applicazione della legge

di realizzare un unico evento, ad ottobre, da collocare in un week end

dedicato alla birra e all’intera filiera che raggruppasse Giornata e Fiera

della Birra. Una delibera di Giunta del giugno 2024 ha previsto, per la

realizzazione del programma delle attività, l’attivazione di un accordo di

collaborazione con la Camera di Commercio. A settembre 2024 è stato quindi

approvato l’accordo per la realizzazione delle attività di valorizzazione

e promozione della birra artigianale ed agricola dell’Umbria, e sono

successivamente stati impegnati 100mila euro. Tutte le attività previste in

programma sono state svolte: a corollario dell’iniziativa di Perugia e a

completo utilizzo delle risorse, il format “Lup and Beer” è stato

portato alla fiera “Beer my Lover”, svoltosi a Brescia a fine novembre

2024.

L’assessore Meloni ha rimarcato che il comparto birricolo regionale è

cresciuto molto negli ultimi anni. Il fondo da 100mila euro risulta

inadeguato visto che i birrifici artigianali umbri sono circa 20 e quindi

esso non è sufficiente per rendere competitiva la filiera. La Festa della

birra si svolgerà anche nel 2025, nel mese di settembre. Ma non dovrà più

essere l’unico momento e intervento finanziato dalla legge, dato che

sarebbe auspicabile ridurre la spesa per gli eventi annuali in modo da poter

riservare fondi al sostegno ai produttori e alla promozione della birra

artigianale. Sarebbe opportuno un incremento del finanziamento complessivo

della legge, affinché luppolo e birra possano divenire prodotti tipici

umbri, al pari di vino e olio. MP/

