(AGENPARL) - Roma, 15 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 15 June 2025 RAI. SBARDELLA (FDI): RICCI E LA SINISTRA HANNO PERSO LA PAROLA

“Il candidato della sinistra nelle Marche Ricci non solo non ha chiesto scusa alla giornalista di ‘Far West’ che lo ha intervistato ma non ha neanche spiegato nulla sulle indagini che lo riguardano per la sua attività di sindaco di Pesaro e il presunto uso ‘disinvolto’ dei fondi pubblici. Improvvisamente ha perso la parola o, più probabilmente, ha capito di averla fatta grossa. Il suo nervosismo, per una campagna elettorale in cui annaspa e che lo sta consapevolmente portando alla sconfitta, si manifesta con il silenzio. Prima o poi dovrà smettere tornare a parlare e i nodi verranno al pettine. I suoi e quelli della sinistra politica e sindacale che pure sono diventati improvvisamente muti. È evidente che per la sinistra la tutela del giornalismo di inchiesta va fatta a giorni alterni, a seconda della forza politica su cui è incentrato il servizio”. Lo ha detto il deputato Luca Sbardella, componente di Fratelli d’Italia in commissione di Vigilanza Rai.

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Camera dei deputati