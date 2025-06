(AGENPARL) - Roma, 15 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 15 June 2025 LEGROTTAGLIE. MAIORANO (FDI): UNICO ATTO DOVUTO E’ SOSTENERE CHI HA DIFESO LO STATO

“La notizia dell’indagine per omicidio colposo, come atto dovuto, a carico dei due agenti di Polizia di Grottaglie, nell’ambito dell’inchiesta relativa alla tragica morte del Brigadiere Capo dei Carabinieri, Carlo Legrottaglie, desta profondo turbamento e, allo stesso tempo, impone rispetto e responsabilità. In queste ore di dolore e sgomento, la priorità deve restare la ricerca della verità, nel rispetto del lavoro della magistratura e della presunzione d’innocenza che tutela ogni cittadino, anche chi veste una divisa. Mi auguro che le indagini facciano piena luce su quanto accaduto, restituendo giustizia nel nome della trasparenza e della fiducia che gli italiani ripongono ogni giorno nelle nostre forze dell’ordine. In questa triste vicenda l’unico atto dovuto è quello di sostenere chi ha difeso lo Stato e la sicurezza dei cittadini. Ai due poliziotti, colpevoli solo di aver fatto il proprio dovere, va la mia più profonda vicinanza e solidarietà”.

Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Maiorano, componente della Commissione Affari Costituzionali e della Commissione Parlamentare Antimafia.

