(AGENPARL) - Roma, 15 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 15 June 2025 **Allerta meteo con codice giallo per temporali e rischio idrogeologico **

**Da mezzogiorno di lunedì 16 giugno fino a mezzanotte **

/Scritto da Walter Fortini, domenica 15 giugno 2025 alle 14:38/

Codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del

reticolo minore. La Soup, sala operativa unificata della Protezione civile

regionale, sulla base delle previsioni meteo per le prossime ore ha emesso

un avviso di vigilanza con allerta dalle 12 di lunedì 16 giugno fino a

mezzanotte. Le zone interessate sono la dorsale appennica che dalla

Lunigiana si distende fino alla Valtiberina attraversando il bacino del

Serchio e della Lima in Garfagnana, il Reno, la Romagna toscana, il bacino

del Bisenzio e dell’Ombrone, il Mugello e la Val di Sieve e il Casentino. I

rischi sono quelli legati a frane e colate di detriti e possibile

innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua con inondazioni di alcune aree.

Per la giornata di oggi, domenica, sono ancora previsti alta pressione e

tempo stabile, anche se qualche isolato roveschio temporalesco potrebbe

interessare i rilievi. Lo scenario muterà da domani, lunedì, per

infiltrazioni di aria fresca in quota. I temporali sono attesi nel

pomeriggio: più probabili sui rilievi appennici, potrebbero interessarte

anche le aree interne.

La Protezione Civile raccomanda, come sempre, di tenersi aggiornati

sull’evoluzione delle condizioni meteo ed evitare di sostare nelle zone

circostanti gli alvei dei corsi d’acqua e seguire le indicazioni delle

autorità. Consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio,

si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione

Toscana, accessibile all’indirizzo

https://phplist.servizi.tix.it/rt-ToscanaNotizie/lt.php?tid=rRKfqO+FWRuxF2v2bKEXFjLP9HlQl95vhN2VyuHrj07ReaX0w/DdPbjfeig/QH/E