Comunicato Confartigianato Imprese Marca Trevigiana – SAPORI DEL TERRITORIO: SINO A DOMENICA SERA IN PIAZZA DEI SIGNORI IL MEGLIO DELLA PRODUZIONE GASTRONOMICA ARTIGIANALE

(AGENPARL) - Roma, 14 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 14 June 2025 SAPORI DEL TERRITORIO – Sino a domenica sera in piazza dei Signori il meglio della produzione gastronomica artigianale

Sabato mattina in piazza dei Signori a Treviso si è aperta ufficialmente la rassegna Sapori del Territorio.

Sino a domenica sera i maestri del gusto di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana animeranno il centro storico della città con inedite e ricercate degustazioni.

Presenti al taglio del nastro Armando Sartori, presidente Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, Rosanna Vettoretti, assessore alle attività produttive della città di Treviso, rappresentanti del sistema associativo.

La manifestazione, realizzata in collaborazione con Confartigianato Imprese Treviso, grazie al contributo dell’Ente Bilaterale Artigianato Veneto, si concluderà domenica alle ore 20.00.

Prodotti di pasticceria, panetteria, della tradizione casearia, degli insaccati oltre a distillati e birre saranno svelati dai loro autori. Gli imprenditori hanno scelto di presentare le loro produzioni e di raccontare le loro storie azeinadali per dare conto ai visitatori della passione che li anima e motiva, del loro vissuto imprenditoriale.

Una vetrina delle eccellenze enogastronomiche artigiane, un’esperienza straordinaria per le papille, un viaggio nelle specialità attraverso la qualità perche il buon cibo non è solo una questione di gusto ma soprattutto di salute e benessere.

I PROTAGONISTI DELLA TRE GIORNI

Birrificio Morgana – Morgano

Distilleria Dissegna – Paese

Gusti di Sicilia – Istrana

La Salumeria di Eustacchio – Casier

Maxi Pizza – Resana

MiCusine – San Stino di Livenza

Pasticceria Villa dei Cedri – Valdobbiadene

Perin bread & cake – Altivole