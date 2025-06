(AGENPARL) - Roma, 14 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 14 June 2025 AGEA, CERRETO (FDI): IMBARAZZO PER POLEMICA BALNEARE PD

“Resto esterrefatto dalle dichiarazioni del collega Vaccari, prodemente accorso in aiuto dell’assessore della regione Umbria del PD Simona Meloni. Ricordo a tutti che è dovere di un’agenzia pubblica rimarcare la verità per quanto riguarda l’operato dell’agenzia stessa, specie quando detrattori mistificano la realtà.

Agea ha risposto istituzionalmente per ripristinare il perimetro della verità. Si smetta di scaricare i malfunzionamenti di scelte locali sui sistemi nazionali. Agea è e rimane a disposizione per armonizzare tutti i flussi e informativi nel rispetto delle legittime scelte di ciascuna regione, ma non si può pretendere di essere pure tacciati di inefficienza per scaricare ad altri proprie responsabilità. Vaccari oggi avrebbe fatto meglio ad andare al mare ed astenersi dall’alimentare polemiche inutili ed incomprensibili ai più con un tentativo maldestro di polemica balneare che, fra l’altro, non affascina nessuno.

L’interesse del governo Meloni e del ministro Lollobrigida è sempre stato e continua ad essere esclusivamente fare il bene delle imprese e degli agricoltori”.

Lo dichiara Marco Cerreto, deputato campano di Fratelli d’Italia e capogruppo in Commissione agricoltura.

