(AGENPARL) - Roma, 14 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 14 June 2025 **A Massa Marittima inaugurati nuovi servizi ed ambulatori nella futura

Casa di comunità **

**E’ intevenuto anche il presidente della Toscana, Eugenio Giani **

/Scritto da Walter Fortini, sabato 14 giugno 2025 alle 14:30/

Un passo in avanti verso la nuova Casa di comunità di Massa Marittima in

provincia di Grosseto. Il presidente della Toscana Eugenio Giani ha

partecipato oggi, sabato 14 giugno 2025, all’inaugurazione di nuovi

ambulatori a disposizione della cittadinanza. Con lui c’erano il direttore

generale dell’Asl Toscana Sud Est Marco Torre, la sindaca di Massa

Marittima Irene Marconi e la direttrice della locale zona distretto Tania

Barbi. Ha partecipato anche l’assessore all’economia e al turismo Leonardo

Marras.

La struttura sorge al civico n. 8 di viale Risorgimento. Presto diventerà

una casa di comunità a tutti gli effetti – mancano ancora alcuni passaggi

tecnici – ma nel frattempo si continuano ad ampliare servizi e risposte ai

bisogni di cittadini e pazienti, con lo spostamento e la riorganizzazione

anche di alcuni servizi dal vicino ospedale Sant’Andrea, dove sono in corso

opere strutturali, alla casa di comunità.

All’interno dei locali in viale Risorgimento n. 8 sono già disponibili gli

ambulatori dei medici di medicina generale, dei pediatri, gli uffici degli

assistenti sociali della società della salute Coeso Sds, l’unità

funzionale per le cure primarie, la base degli infermieri di famiglia e

comunità con il loro ambulatorio, l’ufficio anagrafe, lo sportello unico

del dipartimento di prevenzione, personale dirigente e tecnico delle unità

funzionali di Sanità pubblica veterinaria e Sicurezza alimentare e di

Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

“Vogliamo una sanità pubblica all’avanguardia e vicina ai cittadini –

sottolinea il presidente della Toscana, Eugenio Giani -. Investiamo dunque

sugli ospedali e sugli ambulatori, sulla tecnologia e sull’innovazione. Ma

vogliamo anche una sanità diffusa, capace di offrire una risposta ai

bisogni di salute dei cittadini nei territori dove abitano, anche quelli

più lontani e periferifici e in prima battuta agli anziani e ai malati

cronici. E’ la sfida della nuova assistenza territoriale, che passa dalla

telemedicina e dalle case di comunità e che ci vede fare squadra con i

medici di medicina generale”. “Sono settantasette – conclude – le

strutture in tutta la Toscana su cui abbiamo investito, con

ristrutturazioni o nuove edificazioni”.

“Il processo di continuo miglioramento delle azioni per la salute passa

necessariamente dal territorio e dalle professioniste e dal personale della

sanità che opera in strutture come questa – dichiara il direttore generale

dell’Asl Toscana Sud Est, Marco Torre -. Massa Marittima, pur potendo

contare su un presidio ospedaliero, necessità di servizi che dialoghino

quotidianamente con la comunità locale”.

“Da tempo aspettiamo questo momento – ha commentato la sindaca di Massa

Marittima, Irene Marconi -. Siamo soddisfatti di essere giunti al termine

di un percorso che èiniziato nel precedente mandato. La struttura adesso

è pronta e può iniziare ad erogare servizi che saranno implementati nel

tempo. Sono già attivi l’assistente sociale, l’ambulatorio infermieristico

e l’ambulatorio dei medici di famiglia, la direzione del distretto

sanitario e presto sarà attivato il Cup”.

“La Casa di comunità è importante per ridurre gli accessi al pronto

soccorso – aggiunge Grazia Gucci, assessore comunale alla Sanità – in

quanto oltre alla presa in carico dei pazienti cronici, offre una prima

assistenza ai pazienti con problemi di salute non gravi, come quelli con

codice bianco. Decongestionare i pronto soccorso, che in tutta Italia sono

presi d’assalto anche da persone che presentano con codice bianco o verde,

significa migliorare sensibilmente i tempi di risposta in caso di pazienti

con problemi seri, a beneficio di tutta la comunità.”

“Proseguiamo nella costruzione di un sistema di sanità territoriale

composito e aderente alle necessità del contesto – conclude Tania Barbi,

direttrice della locale Zona distretto – . Voglio ringraziare tutto il

personale che, insieme a noi, ha lavorato affinché questa integrazione

fosse possibile nel modo più rapido ed efficace possibile”.