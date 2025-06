(AGENPARL) - Roma, 13 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 13 June 2025 13 giugno 2025

Viabilità, lunedì 16 giugno (dalle 7 alle 13) divieto di sosta in

tutta l’area di piazza San Francesco

Modifiche anche in via del Molinuzzo, intersezione con via Antonini

Lunedì 16 giugno dalle 7 alle 13 in tutta l’area di piazza San Francesco sarà istituito il divieto di sosta

con rimozione forzata per tutti i veicoli.

In via del Molinuzzo, intersezione con via Antonini, sarà in vigore la direzione obbligatoria a destra

per tutti i veicoli, eccetto gli autobus, con conseguente divieto di transito nella corsia di sinistra di

piazza San Francesco.

Il provvedimento è necessario per lo spostamento del mercato bisettimanale in piazza San Francesco,

in occasione delle iniziative del Pistoia Festival per poter tracciare sulla pavimentazione le postazioni

dei banchi.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.