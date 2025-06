(ACON) GORIZIA. MORETUZZO (PATTO-CIVICA): DA SENATRICE TUBETTI PAROLE GRAVI

(AGENPARL) - Roma, 13 Giugno 2025

(ACON) Udine, 13 giu – "Parole inaccettabili e gravi quelle

della senatrice di Fratelli d’Italia Francesca Tubetti riportate

oggi sulla stampa. Tubetti ritiene ‘doveroso riaffermare con

forza l’identit? italiana’ di Gorizia e parla di revisione

storica subito dopo aver dichiarato che Gorizia ? ‘citt? italiana

per storia, cultura e volont? del suo popolo’. Chi parla di

storia, dovrebbe prima studiarla? o fa finta di non conoscerla”,

commentano il segretario del Patto per l’Autonomia e capogruppo

in Consiglio regionale del Patto-Civica Fvg Massimo Moretuzzo ed

Eleonora Sartori, consigliera comunale di Gorizia e componente

del direttivo del Patto, dopo le dichiarazioni di Tubetti in

risposta alla proposta di installazione sul palazzo municipale di

una targa quadrilingue con il nome della citt?.

“Il carattere plurilingue e pluriculturale di Gorizia ?

innegabile, ampiamente documentato. L’identit? della citt? non ?

certo rappresentata da quanto accaduto dopo la prima e la seconda

guerra mondiale, come vorrebbe far intendere la senatrice

patriota. Il quadrilinguismo non ? l’invenzione di qualche

intellettuale, ma una realt? pluricentenaria. E l’apposizione di

una targa nelle quattro lingue sul municipio, come gi? oggi si

vede nella sede della Regione a Trieste e a Udine, lo

attesterebbe, doverosamente, nel rispetto dei diritti linguistici

garantiti dallo stesso Stato italiano di cui Tubetti ?

rappresentante. Come sarebbe stato doveroso il riconoscimento e

la valorizzazione del carattere plurilingue di Gorizia

nell’ambito di Go!2025, che invece ? stato oscurato”, sottolinea

Sartori.

“Fedriga e la Giunta regionale prendano subito le distanze dalle

parole della senatrice”, sollecita Moretuzzo, che annuncia il

deposito di una interrogazione in Cr da parte del Patto per

l’Autonomia-Civica Fvg.

