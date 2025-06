(ACON) CANTIERI. PELLEGRINO (AVS): IA SUPPORTO MA NON SOSTITUTA CAPACIT UOMO

(AGENPARL) - Roma, 13 Giugno 2025

Trieste, 13 giu – "Il cantiere ? sicuramente un luogo

fisico, ma non statico. ? un luogo vivo, dinamico, fatto di

persone, di lavoratori, sia operai che professionisti, che si

avvicendano in modo sempre differente e di committenti con le

loro aspettative. Mai un cantiere ? uguale ad un altro ed ? per

questo che la duttilit? nella risoluzione delle criticit? deve

essere la maggiore dote che ogni attore, che agisce nel luogo di

lavoro, deve avere per garantire la sicurezza per s? e per tutti

con grande intelligenza. Ed ? proprio di intelligenza che ?

necessario parlare, perch? il tema del ‘cantiere intelligente’ ?

oggi pi? che mai una sfida concreta, necessaria, urgente”.

Cos? in una nota la consigliera regionale Serena Pellegrino

(Alleanza Verdi e Sinistra), a margine della XV Giornata

nazionale per la sicurezza nei cantieri promossa da

Federarchitetti dal titolo “Il cantiere intelligente”.

“Fondamentale ? il supporto tecnologico che aiuta a garantire

sicurezza ai lavoratori, riducendo i rischi e gli infortuni –

commenta Pellegrino -, ma non possono essere rimessi solo

all’utilizzo di sistemi tecnologici, esercitato e regolato

dall’introduzione di tecnologie avanzate come sensori, droni,

dispositivi IoT o software di monitoraggio. L’affacciarsi

dell’intelligenza artificiale, anche nel settore dei cantieri

edili, sar? di grande aiuto, ma non potr? sostituire la capacit?

e sensibilit? umana che comunque deve avere l’ultima parola per

garantire la sicurezza, proteggendo chi lavora e prevedendo i

rischi, prima che si trasformino in tragedie”.

“La giornata di formazione di oggi – prosegue la consigliera – ?

un’occasione preziosa per riflettere criticamente su come, troppo

spesso, l’innovazione venga intesa come fine anzich? vero e

proprio mezzo. Le tecnologie sono d’aiuto, ma da sole non

bastano, le stesse rischiano di diventare elementi muti se non

sono accompagnate da una visione etica e da una progettualit?

consapevole. Le condizioni migliori in ambito lavorativo sono

dati dall’interazione fra tecnologia e cultura della prevenzione

condivisa. Non possiamo continuare ad accettare che si continui a

morire nei cantieri, quasi 1.100 solo l’anno scorso”.

“Le cosiddette morti bianche restano un’ombra insopportabile

sulla nostra civilt?, come ha evidenziato anche il presidente

nazionale di Federarchitetti, Nazzareno Iarusso. Ogni volta che

una lavoratrice o un lavoratore non torna a casa, ? una sconfitta

collettiva. La vera svolta arriver? solo quando il concetto di

sicurezza sar? interiorizzato come valore e non come mero

adempimento burocratico”. E conclude Pellegrino: “Voglio

ricordare a tutti che la sicurezza non ? un costo, ma un

investimento, non ? una formalit?, ma una responsabilit?, non ?

un vincolo, ma un’opportunit?”.

