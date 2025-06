(AGENPARL) - Roma, 12 Giugno 2025

VOLI DI STATO, BEVILACQUA (M5S): NON SONO BICI NELL’ANDRONE DI CASA DEI MINISTRI, GOVERNO CHIARISCA

ROMA, 12 GIU. – “Torniamo a ribadire un concetto: i voli di Stato non sono equiparabili a una bicicletta che si tiene nell’androne del condominio di casa da utilizzare per andare a prendere il latte, come qualche ministro del governo Meloni crede forse che siano. L’uso smodato di questi due anni, anche in circostanze di appuntamenti fissati da tempo, richiede una spiegazione. Gli italiani che ogni giorno si misurano con un trasporto pubblico locale fatiscente, con infrastrutture colabrodo e con un servizio ferroviario che si ferma al primo minimo inconveniente tecnico, non meritano la sfacciataggine dei Lollobrigida e dei Santanchè che fanno levare in aria due voli di Stato diversi per raggiungere la stessa destinazione. Meloni ci metta la faccia, e chiarisca ai cittadini il perché di questo approccio così allegro agli spostamenti”. Così in una nota la senatrice M5s Dolores Bevilacqua.

