Invito stampa -16/6: “Alta Padovana: le strade che creano sviluppo”

(AGENPARL) - Roma, 12 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 12 June 2025 INVITO STAMPA

EVENTO CONFAPI PADOVA

“ALTA PADOVANA: LE STRADE CHE CREANO SVILUPPO”

LUNEDÌ 16 GIUGNO ORE 17.30

Progetti e prospettive per la SS 47 e la SR 308: investire in viabilità per rafforzare il sistema

produttivo. Lunedì 16 giugno 2025, ore 17.30, presso la Sala Consiliare di viale Camerini 3 – Piazzola

sul Brenta, Padova. Dialogo con i protagonisti dal capoluogo, dalla Provincia e dalla Regione.

Il territorio dell’Alta Padovana rappresenta un nodo strategico per la crescita economica e

industriale del Veneto. In quest’ottica, Confapi Padova promuove un momento di confronto tra

istituzioni, enti locali e rappresentanti del sistema produttivo per discutere dei progetti di

potenziamento della viabilità lungo le direttrici SS 47 e SR 308.

L’obiettivo è chiaro ed è il messaggio di cui Confapi si rende promotrice: investire in infrastrutture

moderne e funzionali per favorire la competitività delle imprese, migliorare la mobilità e rafforzare

il legame tra il capoluogo e l’area pedemontana.

Il convegno, dal titolo “Alta Padovana: le strade che creano sviluppo”, si terrà il 16 giugno alle ore

17.30 presso la Sala Consiliare di Piazzola sul Brenta (PD), e offrirà uno spazio di approfondimento

tecnico, con interventi autorevoli e una tavola rotonda orientata alle prospettive concrete di

sviluppo territoriale.

Programma e relatori

Ore 17.30 – Accoglienza partecipanti

Apertura dei lavori

– Valter Milani – Sindaco Piazzola sul Brenta

– Antonio Santocono – Presidente Camera di Commercio di Padova

– Marco Trevisan – Presidente Confapi Padova

Interventi tecnici a cura di:

– Ing. Marco D’Elia – Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti, Regione del Veneto

– Ing. Marco Pettene – Direzione Area Tecnica, Provincia di Padova

Tavola rotonda

– Luciano Sandonà – Consigliere Regionale, Presidente I Commissione – Politiche di bilancio e di

programmazione

– Daniele Canella – Vice Presidente Vicario della Provincia di Padova con delega alla Pianificazione

territoriale e Urbanistica

– Andrea Micalizzi – Vice Sindaco di Padova, con delega a Lavori pubblici e Infrastrutture

Modera: Davide D’Onofrio – Direttore Confapi Padova

Al termine del convegno seguirà un momento conviviale.

I colleghi giornalisti sono gentilmente invitati e possono confermare

la propria presenza rispondendo a questa email

Diego Zilio

Ufficio Stampa Confapi Padova