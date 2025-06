INVITO | “ERA MIO PADRE. ENNIO MORRICONE” | mercoledì 25 giugno, ore 21 – Piazza Ariostea E

(AGENPARL) - Roma, 12 Giugno 2025

Siamo lieti di invitarLa

mercoledì 25 giugno 2025, ore 21 – Piazza Ariostea

all’evento

ERA MIO PADRE

ENNIO MORRICONE

direttore Andrea Morricone

letture Marco Morricone

ORCHESTRA CITTÀ DI FERRARA

CORO POLIFONICO DI SANTO SPIRITO

maestro del coro Francesco Pinamonti

pianoforte Cecilia Grillo

soprano Vittoriana De Amicis

baritono Alessio Quaresima Escobar

L’invito è valido per due persone

Si richiede cortesemente una risposta entro e non oltre venerdì 20 giugno p.v.

In caso di disdetta chiediamo gentilmente di darne comunicazione con congruo preavviso

al fine di organizzare al meglio l’ospitalità e non lasciare sedute libere