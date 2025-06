(ARC) Eventi: Fedriga, l’autonomia un valore per l’intero sistema Paese

(AGENPARL) - Roma, 12 Giugno 2025

alla presentazione del libro “Autonomia” di Luca Zaia

Tolmezzo, 12 giu – “L’autonomia ? un valore aggiunto per i

territori, ma anche per l’intero sistema Paese: porta efficienza,

crescita e maggiori risorse da reinvestire a beneficio dei

cittadini”.

Lo ha affermato il governatore della Regione Massimiliano Fedriga

intervenuto questa sera al teatro-cinema parrocchiale David di

Tolmezzo alla presentazione del libro “Autonomia. La rivoluzione

necessaria” del governatore del Veneto Luca Zaia, presente alla

serata. L’incontro, inserito nel programma “Aspettando Tolmezzo

Vie dei Libri”, ha visto la partecipazione anche dell’assessore

regionale alle Finanze Barbara Zilli.

Nel corso dell’intervento, Fedriga ha sottolineato come il Friuli

Venezia Giulia, grazie alla propria specialit?, abbia potuto

sviluppare un modello virtuoso di autonomia, capace di generare

investimenti e crescita economica: “Siamo passati da un

assestamento di bilancio da 80 milioni di euro a uno da oltre 1,3

miliardi; questo significa che le risorse investite hanno

prodotto valore e nuove entrate, in un circolo virtuoso che

dimostra l’efficacia dell’autonomia”.

Il governatore ha evidenziato, inoltre, l’importanza della

collaborazione tra Regioni, in particolare nell’ambito della

Conferenza delle Regioni, a sostegno di un processo che consenta

anche alle Regioni a statuto ordinario di godere di una maggiore

capacit? decisionale. “Non si tratta di chiedere di pi? – ha

precisato – ma di poter decidere meglio come investire. Un Paese

dove le autonomie funzionano significa un Paese che spende meno e

spende meglio”.

Fedriga ha quindi ringraziato Luca Zaia per la costanza e la

determinazione con cui ha promosso, fin dai primi passi del

percorso referendario, una battaglia utile a tutto il Paese.

“Quando in pochi parlavano di autonomia differenziata, il Veneto

ha avuto il coraggio di chiedere la parola ai cittadini. Oggi,

quel cammino ? diventato un tema centrale per il futuro

dell’Italia”.

“L’Autonomia ? responsabilit? – ha detto Zilli -: significa

compiere scelte virtuose per le comunit? e rappresenta una leva

concreta per lo sviluppo dei territori. Riconoscere maggiori

spazi di autonomia alle Regioni vuol dire contribuire alla

crescita del Paese”.

Il progetto Dante, entro il quale si sviluppa la rassegna di

Tolmezzo, ? finanziato dal programma Interreg Italia-Slovenia con

1,3 milioni di euro e mira a creare un percorso

turistico-culturale transfrontaliero basato sull’eredit? di Dante

Alighieri. L’iniziativa, sviluppata con la Regione Friuli Venezia

Giulia, i Comuni di Tolmezzo e Ceggia e il Tolminski Muzej

sloveno, prevede itinerari letterari interattivi, promuovendo un

modello innovativo di turismo sostenibile che valorizza il

patrimonio culturale condiviso tra Italia e Slovenia.

