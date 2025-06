(AGENPARL) - Roma, 11 Giugno 2025

(AGENPARL) – Wed 11 June 2025 OGGI ALLA CAMERA PD PRESENTA PROPOSTE PER FILIERA MODA, TESSILE E ACCESSORI

Oggi, mercoledì 11 giugno, alle ore 11 il Pd presenta alla stampa le proposte per la filiera della moda, del tessile e degli accessori. Interverranno in conferenza stampa, presso la Sala Berlinguer del gruppo del Partito democratico, la Vicecapogruppo alla Camera del Pd, Simona Bonafe’, il capogruppo in commissione attività produttive, Vinicio Peluffo e l’ex ministro del Lavoro e responsabile Politiche industriali Pd, Andrea Orlando.

