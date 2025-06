(AGENPARL) - Roma, 11 Giugno 2025

(AGENPARL) – Wed 11 June 2025 LAMPEDUSA, BEVILACQUA (M5S): GOVERNO FA PASSERELLE MA IGNORA PROBLEMI ISOLANI

Roma, 11 giugno – “Lo stato maggiore di Fratelli d’Italia si è recato in delegazione a Lampedusa a fare l’ennesima passerella blindata a favore di telecamere, lontani dai cittadini ai quali non avrebbero saputo cosa dire in merito alle fallimentari politiche migratorie con il nuovo incremento di sbarchi, o sulla mancanza dei trasporti che ostacola il diritto dei cittadini isolani alle cure perché non ci sono posti su navi e aerei, o dei 45 milioni stanziati per la viabilità che invece versa ancora in condizioni drammatiche e per risolvere il problema dei relitti dei barchini che però sono ancora lì a infestare le spiagge e i fondali creando difficoltà alla navigazione e alla pesca. Sul problema dei relitti abbandonati e sul mancato investimento di questi 45 milioni ho presentato due interrogazioni e il 10 e 11 luglio saremo a Lampedusa con una delegazione di senatori del Movimento 5 Stelle che si sono battuti per il diritto dei cittadini lampedusani alle continuità territoriale, alle cure oncologiche, all’assistenza in caso di gravidanze difficili, alla protezione della riserva naturale della loro isola”.

Lo ha dichiarato intervenendo in aula la senatrice M5S Dolores Bevilacqua.

