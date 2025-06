(AGENPARL) - Roma, 11 Giugno 2025

(AGENPARL) – Wed 11 June 2025 *INDUSTRIA, TURCO (M5S): INTERROGAZIONE SU DISASTRI GOVERNO CON KKR E MARELLI

NOTA STAMPA

*INDUSTRIA, TURCO (M5S): INTERROGAZIONE SU DISASTRI GOVERNO CON KKR E MARELLI*

Roma, 11 giugno. “La richiesta di accesso alla proceduta fallimentare del ‘Chapter 11’ da parte di Marelli negli Stati Uniti, con un debito accumulato di circa 4,5 miliardi di dollari, rappresenta un campanello d’allarme drammatico per il futuro dell’azienda e dei suoi 6mila lavoratori in Italia. A rischio sono 10 impianti strategici, centinaia di famiglie e un intero comparto industriale connesso alla filiera dell’automotive. Marelli è un marchio storico della componentistica italiana, nato da Magneti Marelli e ceduto anni fa da Fiat al fondo americano Kkr. Le scelte strategiche discutibili, il calo degli ordini e la crisi dei principali clienti, hanno determinato un tracollo che oggi rischia di abbattersi sull’intera forza lavoro nazionale. E’ evidente la responsabilità del Governo Meloni e del ministro Urso, che non hanno agito per tempo, pur essendo da mesi evidente il deterioramento della situazione finanziaria di Marelli. Non sono state introdotte misure preventive, né attivati strumenti straordinari di tutela per una delle più importanti realtà della componentistica italiana. Un silenzio istituzionale che rischia di pesare come un macigno su migliaia di lavoratori. E ci si chiede se il Governo abbia scientemente chiuso un occhio, visto che nel frattempo stava organizzando la sventurata cessione proprio a Kkr della rete tlc di Tim, operazione poi completata con danni enormi per il sistema Paese. Il M5S sta per depositare su questo ennesimo episodio increscioso un’interrogazione per chiedere l’apertura immediata di un tavolo di crisi presso il ministero per le imprese; un piano nazionale per la difesa della filiera della componentistica, nella transizione all’elettrico e all’automazione; garanzie per la tutela dei lavoratori nei 10 stabilimenti italiani coinvolti. Laddove dovessero realizzarsi scenari di cessione ad aziende estere, chiediamo lumi sulle eventuali ripercussioni sull’occupazione e sulle produzioni italiane”. Lo comunica in una nota il senatore Mario Turco, vicepresidente del M5S e coordinatore del Comitato economia, lavoro, impresa.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle