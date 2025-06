Aun 11 giu 023 (pag 6)

(AGENPARL) - Roma, 11 Giugno 2025

(Aun) – Roma, 11 giugno 2025 – “L’accordo di programma con Acciai

Speciali Terni rappresenta un momento storico – ha dichiarato la Presidente

della Regione Umbria Stefania Proietti –. Credo che sia fondamentale

continuare a costruire questa storia anche nel futuro. È motivo di grande

orgoglio e colgo l’occasione per ringraziare Il Ministro Adolfo Urso e i

tecnici del ministero delle Imprese e del Made in Italy e la squadra di Ast

che ha seguito la stesura dell’accordo. Ringrazio poi gli assessori

Francesco De Rebotti e Thomas De Luca e tutti coloro che ho ritrovato lungo

questo percorso, avendo avuto modo di collaborare con loro anche in

contesti altrettanto complessi, anche se di dimensioni più ridotte, durante

il mio mandato come sindaca in Umbria”.

“Questa firma rappresenta un appuntamento importante, ma è solo l’inizio.

Adesso ci aspetta un presidio costante e autorevole sugli impegni presi,

perché le aspettative delle nostre comunità regionali e dei lavoratori sono

elevate, e non possiamo permetterci di deluderle”. La Presidente Proietti

ha concluso dichiarando che l’accordo segna solo il termine del primo tempo

di una partita più ampia: “Ora ci aspetta il secondo tempo, necessario per

portare a casa il risultato finale. Grazie a tutti e buon lavoro per i

prossimi passi.”

“L’accordo di programma firmato oggi – dichiara l’assessore regionale allo

Sviluppo Economico, Francesco De Rebotti – rappresenta un elemento

fondamentale per creare una sinergia tra azienda e istituzioni per

rafforzare il piano industriale di Acciai Speciali Terni, per il quale

rappresenta un sostegno concreto, con particolare attenzione ai temi

dell’energia e dei costi energetici, sia nella fase attuale che nel futuro

post-2029”.

“Questo accordo apre una fase innovativa e promettente per Acciai Speciali

Terni, che riguarda tanto i livelli e la qualità produttiva quanto le

tematiche ambientali e energetiche. Tuttavia, occorre procedere con serietà

e responsabilità, evitando entusiasmi eccessivi, per garantire una

realizzazione concreta degli obiettivi stabiliti”. L’Assessore ha anche

sottolineato l’importanza di mantenere un presidio continuo su questi

impegni, garantendo il rispetto degli accordi da parte di tutte le parti

coinvolte. “Sarà fondamentale per supportare il confronto attualmente in

corso tra sindacati, lavoratori e azienda, offrendo fiducia e opportunità

per una condivisione completa degli obiettivi”.

“Quella di oggi – dichiara l’assessore Regionale all’Ambiente e all’Energia

Thomas De Luca – rappresenta una rivoluzione copernicana per la Conca

ternana e la Regione Umbria. Sul fronte ambientale, l’obiettivo principale

è il raggiungimento degli standard europei 2030 per la qualità dell’aria,

con particolare attenzione ai metalli pesanti. Questo richiede investimenti

mirati nei prossimi anni da parte di enti pubblici e privati.

Parallelamente, il principio di recupero delle scorie industriali viene

rafforzato: ogni ampliamento delle discariche sarà vincolato a un recupero

progressivo delle scorie stesse, trasformandole in materie prime seconde

utilizzabili per grandi opere nazionali”.

“Per quanto riguarda l’energia – ha concluso l’assessore De Luca –

l’accordo introduce un sistema innovativo per la gestione delle grandi

derivazioni idroelettriche in Umbria. Questa gestione prevede una

collaborazione tra pubblico e privato, con una quota del 30% dell’energia

destinata agli energivori umbri a prezzi competitivi e con energia al 100%

green, favorendo la decarbonizzazione dei processi produttivi. In sintesi,

questo accordo non solo pone le basi per una trasformazione industriale e

ambientale della regione, ma crea anche opportunità concrete per la

competitività aziendale e lo sviluppo sostenibile”.

*//seguiranno altre immagini dell’evento*