(AGENPARL) - Roma, 10 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 10 June 2025 LGBT, M5S: AGGHIACCIANTE AGGRESSIONE A ROMA, ALLARMANTE AUMENTO VIOLENZA OMOFOBA

ROMA, 10 giugno – “Pochi giorni fa a Roma in una zona nota per la movida serale, una coppia gay è stata aggredita e picchiata oltre che insultata, è un episodio veramente agghiacciante per come è nato e per la sua brutalità. Le ragioni di tanta violenza fisica e verbale? L’omofobia, la stessa che in tutta Italia sembra in allarmante aumento, insieme al medioevo dei diritti cui ci stanno portando il governo e in generale il clima dominante. E’ un quadro vergognoso contro il quale chiediamo a tutti un sussulto di civiltà”.

Lo affermano la senatrice Alessandra Maiorino, vice presidente del gruppo M5S al Senato, e Linda Meleo, capogruppo M5S all’assemblea capitolina.

