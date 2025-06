(AGENPARL) - Roma, 10 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 10 June 2025 ISTAT, TORTO (M5S): URSO SCIAGURA TOTALE PER IL PAESE

NOTA STAMPA

*ISTAT, TORTO (M5S): URSO SCIAGURA TOTALE PER IL PAESE*

Roma, 10 giugno. “Protagonista della peggior striscia negativa nella storia della produzione industriale del Paese, con 26 mesi consecutivi di crollo, il ministro Urso palesa la più totale mancanza di pudore dicendo che il minimo aumento registrato nel mese di aprile rappresenta una ‘ripresa’ dell’industria. Un’affermazione talmente fuori da ogni logica e onestà intellettuale che non servirebbe nemmeno ricordare a Urso, e a tutto il Governo Meloni, i contorni del dramma industriale italiano: produzione a -2,5% nel 2023 e a -3,5% nel 2024; produzione a -1,2% nei primi quattro mesi di quest’anno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; un fallimento di Transizione 5.0, piano di incentivi alle imprese, che ancora oggi non ha una soluzione. Oggi le imprese sono abbandonate al loro destino, prigioniere di lacci e lacciuoli burocratici di ogni sorta, frustrate, messe ai margini, ostacolate. Come sia possibile per un ministro degno di questo nome prendere un modestissimo aumento della produzione industriale nel solo mese di aprile 2025 per parlare di ‘ripresa’ è un insulto per ogni azienda italiana. Il ministro Urso è una sciagura totale”. Lo comunica in una nota Daniela Torto, capogruppo M5S in Commissione bilancio della Camera.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle