(AGENPARL) - Roma, 10 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 10 June 2025 INFORTUNI, PIRRO (M5S): RISOLUZIONE MAGGIORANZA È FUFFA, LORO POLITICHE ALIMENTANO STRAGE

ROMA, 10 GIUGNO 2025 – “Nei primi quattro mesi dell’anno, 291 persone sono morte sul lavoro. Salgono a circa 400 se teniamo conto pure dei mesi successivi. Una drammatica emergenza che questo Governo sta fronteggiando solo a parole e che, anzi, con le norme su contratti a termine senza causali e voucher a go-go sta alimentando. Nemmeno dopo le stragi di Brandizzo, Calenzano, Suviana, Firenze e Casteldaccia Meloni&Co. hanno fatto dietrofront su quella catena di appalti e subappalti a cascata che hanno favorito, e che colpisce soprattutto lavoratori giovani e stranieri. Il fallimento di Transizione 5.0 ha privato la imprese di fondi per modernizzare macchinari obsoleti, che figurano tra le prime cause di morti nelle fabbriche. La risoluzione di maggioranza è fuffa, una serie di ‘a valutare l’opportunità di…’. Noi, fra le altre cose, abbiamo chiesto di riformare radicalmente il sistema di appalti e subappalti, di istituire quella Procura nazionale del lavoro fortemente promossa anche da grandi magistrati come Giordano e Guariniello, di introdurre il reato di omicidio sul lavoro ma FdI-Lega-FI continuano a fare orecchie da mercante. Da quando sono al Governo sono stati introdotti 62 nuovi reati: si manda in galera chi manifesta davanti a una fabbrica per difendere il posto di lavoro ma si salva chi, non rispettando le norme su salute e sicurezza, provoca la morte di un lavoratore. Sì sta trasformando la nostra Repubblica da ‘fondata sul lavoro’ a ‘fondata sui morti sul lavoro e sulle ore di cassa integrazione’. Una vera vergogna”. Lo ha affermato in Aula la capogruppo del M5S in commissione Bilancio al Senato, Elisa Pirro, in risposta all’informativa della ministra del Lavoro Calderone.

