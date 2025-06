(AGENPARL) - Roma, 10 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 10 June 2025 CALCIO, PIRONDINI (M5S): MOMENTO PIÙ BUIO DELLA STORIA MA GOVERNO PENSA A RITORNO PUBBLICITÀ SCOMMESSE

Roma, 10 giu. -“Secondo quanto si apprende, tra le pieghe della bozza del disegno di legge di delega sullo sport che verrà discusso prossimamente in consiglio dei ministri ci sarebbe una norma gravissima ma non inaspettata: il ritorno della pubblicità del gioco d’azzardo nel mondo del calcio. Sarebbe clamoroso se, nel momento forse più buio della storia del calcio italiano, con una nazionale a rischio di esclusione per la terza volta consecutiva dai Mondiali, il governo scelgiesse di occuparsi di questo. Invece di sostenere un rilancio serio e credibile dello sport italiano, si aprirebbe la porta alla promozione di una vera e propria dipendenza, una patologia sociale che ogni anno spinge gli italiani a giocarsi oltre 150 miliardi di euro. Noi lo stiamo denunciando quasi in solitudine ma in maniera instancabile ormai da mesi: il calcio non può e non deve farsi carico di un simile fardello. Se tutto questo sarà confermato Giorgia Meloni, che quando era all’opposizione si scagliava contro la pubblicità del betting e che ora sta facendo l’ennesima giravolta, troverà le barricate del Movimento 5 Stelle”.

Così il capogruppo M5S in commissione cultura al Senato Luca Pirondini.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle