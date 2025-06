(AGENPARL) - Roma, 10 Giugno 2025

AFRICA, ALOISIO (M5S): IMPEGNO PER RAFFORZARE COOPERAZIONE

Roma, 10 giugno – “In un momento storico in cui l’Italia è chiamata a esplorare nuovi sbocchi e mercati internazionali, l’Africa si presenta come un’opportunità strategica, motivo per cui ho organizzato al Senato un nuovo incontro dell’Intergruppo Parlamentare di Amicizia Italia-Congo con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione Italo-africana e in particolare con la RDC, rappresentata dal Console Giovanni Cestari e, quest’oggi, anche con la Somalia,che ha visto intervenire l’Ambasciatore Ibraim Omar Shegow ed una rappresentanza delle Nazioni Unite con sua eccellenza Elambo Mosende Baudrick, Consigliere Diplomatico responsabile per l’Immigrazione dei Giovani Africani per la Rete delle Organizzazioni dei Giovani Leader Africani. Al tavolo hanno partecipato anche la Senatrice Gisella Naturale, il Senatore Marco Croatti e alcuni stakeholder profit e no profit. L’incontro ha avuto come focus principale diversi progetti di sviluppo e cooperazione in Africa, grazie al supporto della Camera di Commercio Italo-Africana e il consolato della RDC. L’iniziativa mira a rafforzare le sinergie imprenditoriali tra l’Italia e il continente africano, con particolare attenzione al settore agroalimentare e didattico. Ulteriore obiettivo è di formare lavoratori africani in Italia, affinché possano esportare le competenze acquisite nel loro Paese e contribuire così al progresso stabile e sostenibile. Ritengo fortemente che la cooperazione sia bidirezionale, in modo da valorizzare anche le risorse e le potenzialità locali africane, contribuendo allo sviluppo sostenibile del continente. L’incontro di oggi rappresenta un passo significativo verso una cooperazione più attiva e proficua tra Italia e Africa, anche con l’obiettivo di rafforzare la strategia del Piano Mattei in altri Stati Africani, che andrebbero considerati prioritari”.

Così in una nota la senatrice M5S Vincenza Aloisio.

