[acspro] [CRUmbria-News] “La Giunta Proietti affida ad Agenas ciò che aveva già pagato a Kpmg. Spreco di soldi pubblici”

vista nella gestione del sistema sanitario”

(Acs) Perugia, 10 giugno 2025 – “La sinistra umbra continua a navigare a

vista nella gestione del sistema sanitario, con decisioni sempre più

incoerenti e dannose per le casse pubbliche. A distanza di qualche mese

dall’affidamento alla società privata Kpmg di un incarico da oltre 160mila

euro per la realizzazione di una due diligence sui conti delle aziende

sanitarie, la Giunta Proietti ha approvato l’istituzione della cabina di

regia per la governance della spesa sanitaria e l’efficientamento del

Servizio sanitario regionale in collaborazione con Agenas (Agenzia nazionale

per i servizi sanitari regionali), un accordo che già la Giunta Tesei aveva

sancito per tutto il 2024”. Lo evidenziano i consiglieri regionali di

opposizione Enrico Melasecche, Donatella Tesei (Lega Umbria), Eleonora Pace,

Paola Agabiti, Matteo Giambartolomei (Fratelli d’Italia), Laura Pernazza,

Andrea Romizi (Forza Italia) e Nilo Arcudi (Tesei Presidente-Umbria

Civica).

“L’istituzione di questa cabina dimostra, ancora una volta, quanto

l’amministrazione avesse già a disposizione gli strumenti e le

professionalità per gestire in modo analitico ed efficace i dati contabili,

senza dover ricorrere a costose consulenze esterne. Si tratta – rimarcano gli

esponenti della minoranza a Palazzo Cesaroni – di una contraddizione

evidente, che conferma come le decisioni assunte in questi mesi siano state

dettate da esigenze politiche e propagandistiche e non da una reale

necessità gestionale. La Giunta Proietti ha prima scelto di ricorrere a un

soggetto privato per poi tornare a coinvolgere un ente pubblico, che avrebbe

potuto garantire lo stesso tipo di supporto a costo zero per i cittadini, in

un quadro di assoluta trasparenza e coerenza istituzionale. L’incarico a

KPMG, oltre a rappresentare un’inutile duplicazione, si configura come un

tentativo di costruire una narrazione emergenziale utile a giustificare

l’aumento delle imposte stabilito dalla Giunta Proietti, attraverso una

manovra fiscale senza precedenti che graverà pesantemente su famiglie e

imprese umbre. Riteniamo doveroso, per rispetto nei confronti dei cittadini,

che la Giunta Proietti chiarisca immediatamente perché si sia deciso di

affidare un incarico esterno per finalità analoghe a quelle che Agenas e gli

stessi uffici regionali stavano già svolgendo, e perché – concludono – si

sia scelto di utilizzare risorse pubbliche quando esistevano strumenti

pubblici e gratuiti già attivi. Sarà opportuno verificare l’eventuale

sovrapposizione dei compiti affidati a Kpmg con quelli di Agenas e, qualora

emergano profili di danno erariale, ci riserviamo di trasmettere tutti gli

atti alla Corte dei Conti. I cittadini umbri meritano risposte chiare e una

gestione sanitaria trasparente ed efficiente, non giochi contabili e

consulenze costose per coprire scelte ideologiche e scarsa capacità

amministrativa”. RED/mp

link alla notizia: http://consiglio.regione.umbria.it/node/80338