REFERENDUM, MONTARULI (FDI): CAPORETTO PER LA SINISTRA

“Per la sinistra l’esito di questo referendum è una Caporetto, una sconfitta sonora che ci aspettavamo. Mentre la sinistra, infatti, continua ad essere divisa e a sottoporre temi che non sono prioritari per la Nazione, il governo Meloni- lo dimostra anche la nostra presenza a Lampedusa- fa i fatti, risolvendo i problemi seri e veri che gli italiani riscontrano. Questa sonora bastonata per la sinistra, è un’altra vittoria per questo governo, guidato da Giorgia Meloni e da Fratelli d’Italia”.

Così Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

