PARAGON, SILVESTRI (M5S): GOVERNO NASCONDE VERITÀ

“Il governo Meloni sta palesemente cercando di nascondere la verità sul caso delle persone spiate nell’ambito delle proprie legittime attività, proprio come accaduto al giornalista Cancellato. L’ulteriore dimostrazione arriva dalla rescissione del contratto di Paragon, che registra la reticenza dell’Esecutivo e svela le sue menzogne. Come Movimento 5 Stelle vogliamo sapere la verità e non ci fermeremo fino a che non la otterremo”.

Lo afferma in una nota Francesco Silvestri, deputato M5S.

