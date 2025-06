(AGENPARL) - Roma, 9 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 09 June 2025 Comunicato stampa – Nasce l’Unità di Psicotraumatologia dedicata ai pazienti vittime di gravi traumi psicologici

È il primo centro specialistico in provincia di Bergamo, un’eccellenza territoriale.

“Correva l’anno 2018, era il 25 gennaio. A Pioltello il treno proveniente da Cremona deraglia. Il bilancio fu tragico: 3 morti e decine di feriti. Molti dei sopravvissuti, residenti nelle nostre zone, si sono riversati nella tarda mattinata al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Treviglio – Caravaggio. Non per gravi ferite, ma p er traumi psicologici: c’erano infatti ferite che non si vedevano ad occhio nudo, ma che dovevano essere guarire. Nel primo pomeriggio, la Direzione, chiese alle Psicologhe Ospedaliere di recarsi in Pronto Soccorso per supportare psicologicamente i pazienti. Senza volerlo, già allora fu attivata un’unità di Psico-Traumatologia” . Inizia così la presentazione del nuovo servizio dell’ASST Bergamo Ovest Miriam Regonesi, Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale di Psicologia Clinica.

“In questi ultimi anni, soprattutto dalla pandemia in poi, – prosegue Pietro Tronconi, Direttore Socio Sanitario dell’ASST – l e psicologhe hanno assistito ad un aumento di accessi, sia ospedalieri sia territoriali, di casi di disagio post-traumatico: sono soprattutto persone che hanno vissuto un trauma co me, ad esempio, le morti inattese, premature, evitabili, violente derivanti da incidenti stradali o da violenze, o da catastrofi naturali. È capitato, anche recentemente, che vengano chiamate da Enti territoriali nella gestione di eventi traumatici che hanno colpito gruppi sociali ristretti (come una classe o un oratorio, nel caso di una morte di un minore). Abbiamo perciò accolto con entusiasmo la proposta di istituire un’unità di Psicotraumatologia, composta da un team di psicologhe specializzate e dedicate a gestire sia situazio ni emergenziali connesse a traumi collettivi sia situazioni connesse a traumi individuali. Il s ervizio iper specialistico punterà sulla presa in carico più mirata e competente del paziente che sarà seguito con un approccio integrato fatto di ascolto, diagnosi e terapia”

L’Azienda ha così accolto la proposta di Miriam Regonesi – Responsabile della SSD Psicologia Clinica – di istituire stabilmente un’Unità di Psicotraumatologia, con un team dedicato e specializzato di professioniste psicologhe, diffuse su tutto il territorio della nostra ASST per rispondere più capillarmente possibile e in maniera rapida, alle richieste che perverranno.

La letteratura internazionale evidenzia, infatti, come un intervento precoce sulla popolazione colpita da un evento traumatico possa evitare la strutturazione di un Disturbo da Stress Post Traumatico – PTSD – studiando e trattando le conseguenze psicologiche dei traumi per ridurre gli interventi di II livello necessari per il trattamento un quadro clinico più grave.

Il team di psicologhe della nostra ASST si prefigge, così, l’obiettivo di rispondere tempestivamente alle situazioni ad alto impatto emotivo mettendosi a disposizione della popolazione colpita, con interventi mirati direttamente sul territorio dove l’evento è accaduto. È stato verificato, infatti, che dopo una o più sedute di EMDR, i ricordi disturbanti legati all’evento traumatico hanno una desensibilizzazione, perdendo così la loro carica emotiva negativa.

Vista l’importanza del progetto e la capillarità, nelle prossime settimane l’ASST lo presenterà anche a:

· Ambiti e alle Assemblee dei Sindaci (per informare anche gli Assistenti Sociali)

· Istituti comprensivi e Scuole Secondarie di II Grado

· Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta

· Membri dell’Unità di Crisi PEIMAF

· Dipendenti ASST Bergamo Ovest

COME RICONOSCERE LO STRESS POST TRAUMATICO

La costellazione di sintomi che caratterizza il Disturbo da stress post-traumatico (PTSD) prevede:

· Sintomi intrusivi (flashback, ricordi, incubi)

· Sintomi di evitamento (il soggetto evita luoghi o situazioni che sono associati al trauma)

· Sintomi di arousal (ipervigilanza, iperattivazione fisiologica, insonnia)

· Sintomi cognitivi ed emotivi (pensieri negativi, credenze di disvalore su di Sé, alterazioni dell’umore).

EVENTI CRITICI – QUALI POSSONO ESSERE ?

· Incidenti stradali/ferroviari e/o sul lavoro;

· Interventi operatori/parti traumatici;

· Morte inattesa di bambini o neonati;

· Lutto traumatico;

· Abuso sessuale;

· Morti IPEV (inattese, premature, evitabili, violente);

· Aggressioni fisiche;

· Suicidio del congiunto;

· Coinvolgimento in atti aggressivi (furti, rapine, sparatorie);

· Comunicazione di diagnosi infauste

LE SEDI DELL’UNITÀ – IL PERSONALE – IL MEDOTO UTILIZZATO

Le sedi, perciò, non solo Ospedaliere, ma diffuse sull’intero territorio della ASST Bergamo Ovest e più precisamente: nelle 4 Case di Comunità di Dalmine, Martinengo, Ponte San Pietro e Treviglio, nei Consultori Familiari (Treviglio e Romano), nei SerD (Treviglio) e all’Ospedale di Treviglio.

La SSD Psicologia Clinica ha strutturato l’U nità di Psicotraumatologia riunendo le Psicologhe operative nei vari Servizi in possesso di formazione specifica col metodo EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing, che in italiano si traduce come “Desensibilizzazione e Rielaborazione attraverso i Movimenti Oculari”), considerato trattamento evidence-based per il trauma.

L’Unità è composta da 10 Psicologhe che operano rispettivamente:

• N. 3 Ospedale di Treviglio

• N. 4 Case di Comunità

• N. 2 Consultori Familiari

• N. 1 SerD

L’unità si suddivide in due macro aree:

1) la Psicotraumatologia dell’Emergenza : interviene sui traumi collettivi a seguito di un evento critico che colpisce gruppi appartenenti ad una comunità (scuola, oratori, associazione sportive, etc…). Il trattamento del trauma collettivo segue il protocollo EMDR per i gruppi.

2) l’ Ambulatorio PTSD (Disturbo da stress post-traumatico) : prevede un trattamento individualizzato del trauma per soggetti singoli : pazienti e/o familiari che hanno vissuto un evento traumatico diagnosticabili come Disturbo da Stress Acuto e/o Disturbo da Stress Post-Traumatico. Il trattamento segue protocollo EMDR individuale

1) PSICOTRAUMATOLOGIA DELL’EMERGENZA – Trattamento di traumi collettivi

Obiettivi

· Offrire un intervento clinico strutturato sia di prevenzione sia di trattamento delle reazioni psicologiche generate da traumi collettivi, in seguito ad un Evento Critico

· Favorire l’elaborazione dell’esperienza traumatica

· Prevenire il consolidarsi di sintomi da Stress Acuto

· Prevenire l’insorgenza del Disturbo da Stress Post-Traumatico

· Rafforzare le capacità di resilienza dei soggetti coinvolti

Destinatari : Gruppi di persone appartenenti ad una comunità (scuola, oratori, associazioni

sportive, etc…) colpiti da un evento critico che genera un trauma collettivo. Es. Morte di un compagno di classe per malattia, per incidente stradale o suicidio…

Il target dei destinatari viene definito a seconda della tipologia dell’evento critico; possono essere coinvolte:

· Vittime di I Tipo: Persone direttamente coinvolte nell’evento critico

· Vittime di II Tipo: Familiari o persone care direttamente coinvolte nell’evento critico

· Vittime di IV Tipo: Comunità coinvolta nell’evento critico

2) AMBULATORIO PTSD (Disturbo da stress post-traumatico) – Trattamento trauma individuale

Obiettivi

· Offrire un intervento clinico strutturato di trattamento della sintomatologia da Disturbo da Stress Acuto o da Disturbo da Stress Post Traumatico

· Favorire l’elaborazione dell’esperienza traumatica

· Prevenire la cronicizzazione di sintomi post-traumatici

· Rafforzare le capacità di resilienza della persona

Destinatari: s oggetti singoli – pazienti e/o familiari che hanno vissuto situazioni traumatiche diagnosticabili in quadri clinici da Disturbo da Stress Acuto e/o Disturbo da Stress Post-Traumatico.

COME ACCEDERE ALL’UNITÀ DI PSICOTRAUMATOLOGIA

La modalità di invio o di accesso, dipende dalla tipologia del trauma.

Numeri di telefono di riferimento:

· Servizio di Psicologia Clinica: 0363/424382

· Psicologa CDC Treviglio 0363/424382

· Psicologa CDC Dalmine 035/378141

· Psicologa CDC Ponte San Pietro 035/603205

· Psicologa CDC Martinengo 0363/990718

Rossella Prandina

Referente amm.va Comunicazione

Asst Bergamo Ovest