(ACON) FRIULANO/6. DIBATTITO FINALE SU SCUOLA, INFORMAZIONE E BANDI PUBBLICI

lingua friulana si ? conclusa con un articolato dibattito,

caratterizzato da molte richieste di chiarimento e interventi da

parte della platea e moderato dal presidente dell’Arlef, Eros

Cisilino, con l’ausilio del direttore dell’Agenzia, William

Cisilino.

Il tema pi? gettonato? Quello della scuola, con domande

sull’insegnamento e sulla certificazione dei docenti, sulla

rilevazione dei tassi di conoscenza della lingua da parte degli

studenti, in entrata e in uscita, sulla possibilit? di

intraprendere progetti in lingua friulana nelle scuole superiori

cos? come sul ruolo dei Piani di offerta formativa elaborati

dalle varie scuole.

Sono emerse anche considerazioni giuridico-filosofiche, come il

diritto linguistico individuale a fruire dell’insegnamento a

scuola in lingua friulana. Tra i temi, anche quello della

possibilit? di prevedere la conoscenza della lingua nei bandi

pubblici, pure a livello comunale. E l’aspetto dell’informazione

giornalistica istituzionale, vedi interlocuzione con la Rai per

arrivare a un telegiornale regionale in marilenghe.

Sollevato da altri il fatto che il friulano non rientri tra le

lingue ufficiali di GO!2025 – circostanza smentita dal presidente

Cisilino – cos? come la durata della Conferenza che secondo

alcuni avrebbe potuto essere articolata su pi? giornate.

? emerso inoltre il progetto per la realizzazione di un

doposcuola in lingua friulana.

? intervenuto anche il consigliere regionale Massimo Moretuzzo,

che ha invocato un confronto pi? frequente su queste tematiche

prima di svolgere alcune considerazioni, a partire da quello che

ritiene un sovraccarico di competenze e compiti affidati

all’Arlef, “non accompagnati da altrettante risorse finanziarie”.

“Esco da questa Conferenza – ha concluso Moretuzzo – con la

consapevolezza che, a fronte di tante azioni positive, ci sono

ancora ostacoli enormi, perch? il numero dei parlanti friulano

continua a calare. Servirebbero norme e leggi per allargare la

specialit? sui temi della politica linguistica, prendendo spunto

da un pronunciamento quasi unanime del Consiglio regionale”.

