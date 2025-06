(AGENPARL) - Roma, 8 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 08 June 2025 SCUOLA. CANGIANO (FDI): CGIL METTE BAVAGLIO A PRESIDE PER APPREZZAMENTI A POLITICHE GOVERNO, INACCETTABILE

‘”Apprendiamo dalla stampa l’inaccettabile notizia che vedrebbe la Dirigente Scolastica del Liceo ‘Montessori’ di Roma Anna Maria De Luca, vittima di mobbing interno alla sua Istituzione Scolastica e di ritorsioni e boicottaggio continui da parte delle Rappresentanze Sindacali della CGIL. La ‘colpa’ della Dirigente romana sarebbe quella di aver espresso in più occasioni apprezzamento per la visione del sistema scolastico italiano che sta cercando di attuare il Ministro Valditara, di cui la DS De Luca condivide molti dei provvedimenti e delle determinazioni finalizzati a rendere la scuola una agenzia educativa e formativa di primaria importanza nel percorso di crescita degli alunni. E questa condivisione non è andata giù alla CGIL, che sta facendo ciò che da sempre riesce meglio ai sindacati politicizzati di sinistra: contestare, boicottare, protestare, isolare, denigrare chi non la pensa come loro e chi non si allinea ad una ideologia fatta solo di dogmi e mai di una progettualità concreta. Esprimo solidarietà alla Preside De Luca, invitandola a non indietreggiare mai di fronte alla sacrosanta libertà di pensiero e di espressione che garantisce la Costituzione. Ma questo episodio merita di essere approfondito ed è mia intenzione farlo attraverso una interrogazione parlamentare. Non ci lasceremo intimorire”. Lo dichiara Gimmi Cangiano, deputato di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Istruzione alla Camera.

