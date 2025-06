(ARC) Prot. civile: Riccardi, azione transfrontaliera chiave in emergenze

(AGENPARL) - Roma, 8 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 08 June 2025 Gorizia, 8 giu – “In situazioni di emergenza e di grave

difficolt? come questa che ? stata simulata, non esistono

confini, barriere linguistiche n? differenze di appartenenza:

esiste uno sforzo comune che deve operare con un linguaggio

condiviso, con la medesima capacit? di fornire risposte concrete

e rassicurare, garantendo la sicurezza delle persone”.

Lo ha detto oggi a Gorizia l’assessore regionale alla Protezione

civile Riccardo Riccardi, intervenendo nel corso della cerimonia

di chiusura dell’esercitazione congiunta italo-slovena di

protezione civile (alla quale hanno partecipato anche altre

organizzazioni europee in qualit? di osservatori), che ha visto

la simulazione di un sisma nell’area di confine e ha coinvolto,

in questi giorni, circa 600 volontari.

Come ha spiegato il rappresentante della Giunta regionale, sono

infatti centinaia le donne e gli uomini che, con grande impegno,

hanno applicato, in una situazione di emergenza, procedure

condivise, confrontandosi e scambiando esperienze.

“Si lavora – ha aggiunto l’assessore – sempre con la speranza

che simili emergenze non si verifichino mai. Purtroppo, per?,

bisogna essere preparati, perch? proprio in quest’area, tre anni

fa, abbiamo vissuto la drammatica esperienza degli incendi

boschivi”.

“? fondamentale sottolineare – ha sottolineato Riccardi – che

tutto ci? si inserisce in un piano complessivo che la Regione

sostiene da tempo. Solo quest’anno, ad esempio, sono stati

investiti due milioni di euro per la formazione dei volontari”.

Inoltre, l’assessore ha rimarcato come questa attivit? di

collaborazione transfrontaliera si integri perfettamente con

l’occasione offerta dal progetto della Capitale della cultura

2025.

Infine, Riccardi ha voluto ringraziare tutti coloro (volontari e

funzionari della Protezione civile Fvg) che, con il loro impegno,

contribuiscono a mantenere e rafforzare l’eccellenza di questa

organizzazione, anche nel quadro della collaborazione europea.

