(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 07 June 2025 Referendum. Bignami (FdI): vergognosa sinistra che usa Gaza per appello al voto

“È grave violare il silenzio elettorale, ma è vergognoso usare la tragedia di Gaza per fare un appello al voto. È quello che oggi hanno fatto i leader delle opposizioni, confermando quello che tutti sapevano e cioè che alla sinistra non importa nulla dei bambini di Gaza e di quelli massacrati nell’attacco terrorista del 7 ottobre. Peraltro, non c’era molto da sperare da chi è incapace di condannare con parole ferme e nette quei violenti che attaccano le sedi dei partiti e aggrediscono le nostre forze di polizia”. Lo dichiara il capogruppo dei deputati di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami.

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Camera dei deputati