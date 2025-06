(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 07 June 2025 NOTA STAMPA

Calderone: “Massima attenzione contro i reati ai danni degli anziani”

Roma, 7 giugno 2025 – “Abbiamo fortemente voluto inasprire le pene per i reati ai danni degli anziani. Questo tema è di fondamentale importanza, dato che possono rappresentare un target particolarmente vulnerabile. Le loro abitudini di vita, la fiducia nel prossimo e, in molti casi, una scarsa familiarità con le moderne tecnologie, li espongono a raggiri di varia natura.

Plaudo alle iniziative messe in campo da numerose realtà pubbliche, in particolare CONSOB e INPS, che stanno lavorando attivamente su questo versante. L’INPS ha intrapreso un’azione proattiva per contrastare questo fenomeno, inviando ben 23 milioni di email di sensibilizzazione per educare e informare gli utenti sulle modalità più comuni di truffa e sui comportamenti da adottare per difendersi.