(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 07 June 2025 *Minoranze linguistiche: nuovo regolamento regionale per valorizzare

cultura, lingua e identità di cimbri, mòcheni e ladini*

La Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha adottato un nuovo

regolamento di esecuzione della legge regionale 24 maggio 2018, n. 3, che

ridefinisce in modo organico ed efficace il sistema di sostegno a favore

delle minoranze linguistiche cimbra, mòchena e ladina. Il provvedimento

introduce importanti novità per rafforzare gli strumenti di tutela e

promozione della ricchezza linguistica e culturale del territorio.

Il nuovo regolamento mira a sostenere le iniziative e i progetti che

promuovono la conoscenza e la diffusione degli aspetti linguistici,

storici, culturali e artistici delle comunità di minoranza, favorendone lo

sviluppo, la crescita e il rafforzamento del legame con il territorio di

insediamento e il senso di appartenenza identitaria.

La disciplina aggiornata definisce in maniera puntuale gli ambiti di

intervento, prevedendo il sostegno non solo ad attività culturali e

formative, ma anche alle spese di funzionamento ordinario di enti non

profit, a interventi su strutture e immobili destinati ad attività

culturali e all’acquisto di beni mobili connessi alla valorizzazione delle

minoranze.

Potranno accedere ai contributi enti senza fini di lucro, tra cui

associazioni, comitati, cooperative, fondazioni, federazioni ed enti

pubblici. È richiesto che i soggetti abbiano sede in regione e svolgano

un’attività continuativa da almeno un anno, requisito ridotto a sei mesi

per i comitati di nuova costituzione.

Un elemento centrale introdotto dal regolamento è il sistema di valutazione

oggettiva delle domande, basato su criteri quali la qualità e la dimensione

delle iniziative, nonché la loro coerenza con gli obiettivi della legge

regionale. Le domande saranno esaminate secondo l’ordine cronologico di

presentazione, tenendo conto della data di inizio dei progetti.

I contributi sono articolati in tre tipologie principali: per iniziative e

progetti (fino all’80% della spesa ammessa), per le spese di funzionamento

degli enti (fino al 60% della spesa) e per investimenti in beni o

strutture, con priorità assegnate in base al territorio, alla tipologia di

intervento e all’efficienza economica.

Il nuovo regolamento valorizza anche il ruolo del volontariato, che può

contribuire fino al 25% della spesa ammessa, per un massimo di 25.000 euro,

a condizione che le attività siano documentate e non già oggetto di altri

finanziamenti.

La gestione dei contributi è resa più chiara e accessibile: è possibile

richiedere anticipi già in fase di domanda e la rendicontazione può

avvalersi di procedure semplificate. Sono inoltre previste forme di

controllo trasparenti, un comitato tecnico con funzione consultiva e

l’introduzione di un piano programmatico annuale che orienterà l’attività

della Regione.

Il regolamento stabilisce anche l’incompatibilità tra contributi destinati

al funzionamento e contributi per attività con finalità sovrapponibili

nello stesso anno, al fine di evitare duplicazioni e favorire un uso

efficiente delle risorse pubbliche.

“Con questo regolamento, la Regione compie un passo decisivo verso una

governance culturale più moderna, equa e attenta ai territori – ha

dichiarato l’assessore alle minoranze linguistiche *Luca Guglielmi* – le

comunità cimbra, mòchena e ladina rappresentano un patrimonio unico, da

custodire con strumenti adeguati e una visione orientata alla crescita e

all’inclusione”.

*SERVICE VIDEO*

https://drive.google.com/drive/folders/1rYjKwki8GKpX-GYunx01NvN7Weo1XkHh?usp=sharing

*Sprachminderheiten: Neue Verordnung der Region zur Aufwertung von Kultur,

Sprache und Identität der Zimbern, Fersentaler und Ladiner *

Die Autonome Region Trentino-Südtirol hat eine neue Durchführungsverordnung

zum Regionalgesetz vom 24. Mai 2018, Nr. 3 erlassen, um die Förderungen

zugunsten der zimbrischen, fersentalerischen und ladinischen

Sprachminderheit umfassend und effizient zu regeln. Diese Maßnahme führt

wichtige Neuerungen ein, welche den Schutz und die Aufwertung des örtlichen

Sprach- und Kulturerbes stärken.

Die neue Verordnung sieht Unterstützungen für Initiativen und Projekte vor,

die die Kenntnis der Sprache, Geschichte, Kultur und Kunst der

Minderheiten, ihre Entwicklung sowie die Stärkung der Verbundenheit

zwischen der Minderheit und dem jeweiligen Siedlungsgebiet zur Festigung

der Identität und des Gefühls der Zugehörigkeit zur Sprachminderheit

fördern.

Die aktualisierten Bestimmungen regeln die einzelnen Bereiche und sehen

nicht nur die Unterstützung von Tätigkeiten im Kultur- und Bildungsbereich,

sondern auch Beiträge für die Betriebsausgaben von Rechtssubjekten ohne

Gewinnabsicht, für bauliche und technische Anlagen, die Kulturtätigkeiten

dienen, sowie für den Ankauf von beweglichen Gütern im Zusammenhang mit der

Aufwertung der Sprachminderheiten vor.

Um Beiträge können Rechtssubjekte ohne Gewinnabsicht (Vereine, Komitees,

Genossenschaften, Stiftungen, Verbände und öffentliche Körperschaften)

ansuchen, sofern sie ihren Sitz in der Region haben und ihre Tätigkeit

ununterbrochen seit mindestens einem Jahr im Gebiet der Region ausüben.

Diese Voraussetzung wird für neu errichtete Komitees auf sechs Monate

herabgesetzt.

Die neue Verordnung führt objektive Kriterien für die Bewertung der

Beitragsgesuche ein, die die Qualität und den Umfang der Initiativen sowie

deren Übereinstimmung mit den Zielen des Regionalgesetzes berücksichtigen.

Die Beitragsgesuche werden in der Reihenfolge ihrer Einreichung und unter

Berücksichtigung des Beginndatums der Initiative oder des Projekts geprüft.

Die Beiträge gliedern sich in drei Kategorien: für Initiativen und Projekte

(bis zu 80 % der zugelassenen Ausgabe), für Betriebsausgaben (bis zu 60 %

der Ausgabe) und für Investitionen betreffend Güter oder Anlagen. Dabei

werden die Prioritäten je nach Gebiet, Art der Maßnahme und

Wirtschaftlichkeit festgelegt.

Die neue Verordnung anerkennt auch die Rolle der ehrenamtlichen Mitarbeiter

(mit Beiträgen bis zu 25 % der zugelassenen Ausgabe, max. 25.000 Euro,

vorausgesetzt, dass die Leistungen belegt werden und dafür keine anderen

Finanzierungen in Anspruch genommen wurden).

Die Beitragsgewährung wird klarer und transparenter geregelt: Vorschüsse

können schon bei Einreichung des Beitragsgesuchs beantragt werden, die

Abrechnungsverfahren wurden vereinfacht. Ferner wurden transparente

Kontrollverfahren, ein Fachbeirat mit Beratungsaufgaben und die Einführung

eines jährlichen Tätigkeitsprogramms für die Region vorgesehen.

In der Verordnung wird auch die Unvereinbarkeit von Beiträgen für

Betriebsausgaben und von Unterstützungen zu ähnlichen Zwecken im selben

Kalenderjahr festgelegt, um Überschneidungen zu vermeiden und die

effiziente Verwendung der öffentlichen Mittel zu gewährleisten.

Der Regionalassessor für Sprachminderheiten Luca Guglielmi erklärte: „Durch

diese Verordnung macht die Region einen wichtigen Schritt in Richtung einer

modernen und ausgewogenen Governance im Kulturbereich, die den lokalen

Bedürfnissen gerecht wird. Die zimbrische, fersentalerische und ladinische

Sprachminderheit stellen ein einzigartiges Kulturerbe dar, das durch

angemessene wachstums- und inklusionsorientierte Instrumente bewahrt werden

soll.“

Saluti

ufficio stampa Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol

0461/201200

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni

di carattere

confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra

indicato. E’

vietato l’uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da

parte di ogni