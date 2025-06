(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 07 June 2025 Gaza, De Maria (PD). Oggi a Roma. Per la bellissima manifestazione per la pace in Palestina

“Oggi ho partecipato a Roma alla bellissima manifestazione che ha chiesto che cessino le azioni militari israeliane a Gaza. Una manifestazione davvero straordinaria, anche per la grande partecipazione di cittadini. Una mobilitazione che deve continuare. Contro i crimini del governo di estrema destra di Israele. Perché l’ organizzazione terroristica di Hamas liberi gli ostaggi. Per il diritto dei palestinesi a vivere in un proprio stato libero e democratico e per il diritto alla sicurezza della stato di Israele. Contro ogni forma di antisemitismo”. Così Andrea De Maria, deputato PD.