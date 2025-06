(ARC) Ambiente: Scoccimarro, lo sport veicolo di educazione ambientale

(AGENPARL) - Roma, 7 Giugno 2025

“Salvaguardare la risorsa acqua ? dovere della giovani

generazioni”

Cividale del Friuli, 7 giu – “La Pallanuoto Trieste ancora una

volta dimostra quanto lo sport possa essere un veicolo potente di

valori, educazione e consapevolezza ambientale. L’evento di oggi

? l’esempio perfetto di come sia possibile coniugare l’acqua con

la pratica sportiva: chi vive ogni giorno immerso in uno sport

acquatico conosce meglio di chiunque altro il suo valore e la

necessit? di salvaguardarlo”.

Lo ha detto oggi l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente

e sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, partecipando alla

conferenza “Gestione sostenibile dell’acqua: energia pulita”. Il

secondo appuntamento a Trieste Campus del ciclo di conferenze

organizzato dalla Pallanuoto Trieste, in collaborazione con

EcoFVG, il progetto lanciato dalla Regione Friuli Venezia Giulia

sulla sostenibilit? ambientale. Al centro dell’incontro di questa

mattina il tema della gestione sostenibile della risorsa acqua.

“Oggi pi? che mai – ha proseguito Scoccimarro – ? fondamentale

promuovere una cultura dell’uso responsabile dell’acqua, anche

negli impianti sportivi, che possono diventare veri e propri

modelli di sostenibilit?”.

L’esponente della Giunta regionale ha voluto ringraziare anche

Trieste Campus, che “ci ospita in un contesto non solo

funzionale, ma altamente simbolico. Questo luogo – ha ricordato

l’assessore – ? il risultato di una straordinaria operazione di

rigenerazione urbana, voluta e realizzata con lungimiranza dal

presidente Enrico Samer, a beneficio dell’intera citt?. Un

esempio concreto di come lo sport possa essere motore di

riqualificazione e di apertura verso la cittadinanza”.

La Regione Friuli Venezia Giulia, anche attraverso il logo

EcoFVG, ? in prima linea nel promuovere politiche ambientali

nella tutela della risorsa acqua, con un’attenzione crescente

anche all’efficienza negli impianti sportivi. “Eventi come quello

di oggi – ha evidenziato l’esponente della Giunta –

ci ricordano che la sostenibilit? passa anche attraverso piccoli

gesti quotidiani e buone pratiche condivise”.

L’assessore ha poi ribadito l’impegno della Regione Friuli

Venezia Giulia a sostenere politiche ambientali integrate e

progetti innovativi che uniscano efficienza, consapevolezza e

responsabilit?, rafforzando la collaborazione tra pubblico,

privato e associazionismo: “Solo attraverso un lavoro condiviso –

ha detto Scoccimarro – ? possibile costruire un futuro in cui

sostenibilit? e qualit? della vita vadano di pari passo”.

L’assessore ha voluto, infine, lasciare un messaggio ai pi?

giovani: “Occasioni come quella di oggi ci ricordano che la

sostenibilit? passa anche attraverso piccoli gesti quotidiani e

buone pratiche condivise. Formare e sensibilizzare le nuove

generazioni ? una responsabilit? che dobbiamo prenderci tutti: va

spiegato ai ragazzi che gli allenamenti e le gare sono uno

stimolo a superare s? stessi, ma si puo’ superarsi anche

nell’educazione. Sono proprio i giovani cittadini di oggi che

domani avranno in mano le scelte fondamentali per il pianeta.

Eventi come questo – ha concluso Scoccimarro – rappresentano un

passo concreto verso una cultura della sostenibilit? diffusa,

vissuta e condivisa che promuoviamo sul territorio”.

